gf-vip,-anticipazioni-oggi-11-dicembre:-i-nuovo-concorrenti-e…

Che cosa accadrà durante la diretta del Grande Fratello Vip di venerdì 11 dicembre? Chi sarà il vippone che dovrà lasciare la casa più spiata d’Italia? E come verranno accolti le tre new entry Samantha De Grenet, Filippo tardi e Sonia Lorenzini?

Nella casa del Grande Fratello Vip c’è grande fermento: oggi, venerdì 11 dicembre 2020, durante la diretta in programma dalle 21.35 su Canale 5 se ne prevedono davvero delle belle. Nuovi ingressi sono previsti con vipponi che sapranno sparigliare ulteriormente le carte e gli equilibri della casa più spiata d’Italia.

Al GF Vip arriva la ex iena Filippo Nardi

Dopo l’ufficializzazione di Cristiano Malgioglio, lo scorso lunedì, come nuovo concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini, questa sera, dopo vent’anni, varcherà di nuovo la celeberrima porta rossa del Loft di Cinecittà Filippo Nardi. Il suo ingresso nella casa non passerà sicuramente inosservato e, siamo certi, la ex iena lascerà il segno. La scorsa puntata Alfonso signorini aveva annunciato l’ingresso di tre nuovi concorrenti.

De Grenet e Lorenzini new entry al GF Vip

Questa sera infatti entreranno anche Sonia Lorenzini, una vecchia conoscenza di Uomini e donne, e Samantha De Grenet, conduttrice ed ex concorrente de La talpa e de L’isola dei famosi.

Chi lascerà la casa del Grande Fratello Vip?

Un inquilino della casa più spiata d’Italia dovrà invece lasciare il gioco: tra la conduttrice Stefania Orlando, l’influecer da 1 milione di follower Selvaggia Roma, il chirurgo estetico dee celebrità Giacomo Urtis e l’ex tronista di Uomini e donne Andrea Zelletta sarà il meno votato? Chi di loro dovrà abbandonare il gioco e tornare a casa propria?

Emozioni, chiarimenti e chiarimenti

Intanto durante la settimana nella casa ci sono stati i soliti litigi, le solite incomprensioni, le solite rappacificazioni. La stanchezza della convivenza si sta facendo sentire sempre di più e i nervi sono scoperti.… Sicuramente per i vipponi il Grande Fratello ha preparato nuove sorprese che faranno vivere loro grandi emozioni…