coronavirus-nel-mondo,-in-francia-coprifuoco-alle-20-anche-per-capodanno

Francia, le regole per le feste

Il coprifuoco che in Francia dal 15 dicembre scatterà alle 20.00 verrà imposto anche nell’ultimo giorno dell’anno, il 31 dicembre, contrariamente a quanto inizialmente previsto dal governo. Lo ha annunciato il premier, Jean Castex. “Davanti ad una brusca diminuzione dei casi, avremmo potuto assumerci questo rischio, ma non è così e dobbiamo rispettare la regola del coprifuoco, restare a casa, dunque, il 31 dicembre “, ha detto il capo del governo. Dal 15 dicembre, data in cui si riaprirà parzialmente il paese, i francesi potranno tornare a circolare liberamente e senza autocertificazione, eccetto le ore di coprifuoco: via libera dunque alla circolazione fra le regioni, ma restano chiusi almeno per altre tre settimane cinema, teatri e musei.

Usa, tremila morti in un giorno

Negli Stati Uniti sono stati superati i 3 mila morti per coronavirus nell’arco di 24 ore. Emerge dall’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. La California, lo Stato più popoloso degli Usa, inizierà a somministrare vaccini non solo Pfizer-BioNtech entro il mese di dicembre ma anche Moderna. Lo ha reso noto l’ufficio del governatore. “La California riceverà i primi vaccini contro il Covid-19 nei prossimi giorni e siamo pronti ad avviare in sicurezza, in modo effettivo ed efficiente, la fase 1 per gli operatori sanitari e i residenti delle case di riposo. Siamo in attesa di altre 672.000 dosi Moderna entro questo mese. La distribuzione su larga scala è ancora lontana ma la luce è all’orizzonte”, twitta l’ufficio del governatore della California. Già domani sera potrebbe arrivare il via libera alle vaccinazioni con il siero di Pfizer negli Stati Uniti mentre il disco verde per Moderna è atteso dal 17 dicembre, data fissata per la riunione degli advisor scientifici dell’Fda (Food and drug administration).





Giappone, record di contagi in sei prefetture

Il Giappone ha confermato 2.810 nuovi casi di coronavirus ieri mentre i pazienti affetti da sintomatologia grave sono aumentati a 555. Entrambi i dati segnano un nuovo record negativo per il Paese asiatico, che come la vicina Corea del Sud si trova nel pieno della seconda ondata pandemica. Ben sei prefetture giapponesi hanno comunicato un record di nuovi contagiati nelle scorse ore, incluse Aichi, Kyoto, Hiroshima e Kagoshima. Tokyo, che resta la più colpita tra le 47 prefetture del Giappone, ha segnalato 572 nuove infezioni nelle scorse 24 ore, il secondo bilancio peggiore in assoluto dall’inizio della crisi sanitaria, dopo i 582 casi registrati lo scorso 6 dicembre. Nel paese aumentano gli appelli a limitare gli spostamenti in occasione delle festività per il nuovo anno, durante le quali i giapponesi sono soliti ricongiungersi con le loro famiglie allargate.

Corea del Sud, governo mobilita le forze armate per contenere la pandemia

Il governo della Corea del Sud intende mobilitare le forze armate per rafforzare il sistema di monitoraggio e controllo sanitario teso a contenere la propagazione della pandemia di coronavirus nel paese. Lo riferisce la stampa sudcoreana, secondo cui ai militari verra’ affidata la condizione dei siti per gli esami diagnostici nell’area metropolitana di Seul durante gli orari notturni e nei fine settimana. Le autorita’ sanitarie della Corea del Sud hanno confermato 682 nuovi casi di coronavirus nell’arco delle ultime 24 ore. Il bilancio complessivo della crisi pandemica nel Paese e’ di 40.098 contagi e 564 decessi. La maggior parte dei nuovi casi e’ localizzata nell’area metropolitana di Seul. Il governo ha elevato le misure di distanziamento sociale nell’area metropolitana di Seul al livello di 2,5, ed ha decretato la chiusura di palestre, saune e altri esercizi commerciali giudicati a rischio alla luce dell’aumento dei casi di coronavirus nel Paese.





Germania, “Per Natale evitate i viaggi e festeggiate in modo virtuale”

“Per Natale, se possibile, evitate di viaggiare. E festeggiate in modo virtuale”. È l’appello del presidente dell’istituto tedesco Robert Koch, Lothar Wieler, lanciato in conferenza stampa a Berlino. Wieler ha illustrato la situazione pandemica in Germania che nell’ultima settimana è peggiorata, nonostante il semi-lockdown: i pazienti morti con e per il Covid nel Paese, ha superato la soglia dei 20.000: stando al Robert Koch Institut, con i 440 decessi registrati nelle ultime 24 ore, il bilancio sale a quasi 20.400.

Allarme Svezia: “A Stoccolma terapie intensive piene al 99%”

I reparti di terapia intensiva di Stoccolma sono pieni al 99%. A lanciare l’allarme è stato il responsabile sanitario della regione della capitale svedese, Bjorn Eriksson, in una conferenza stampa ripresa dai media locali. Al momento vi sono 83 pazienti covid in terapia intensiva che, assieme ad altri malati occupano la quasi totalità dei 160 posti disponibili. “Ci sono 814 persone che lottano per la vita nei nostri ospedali – ha detto riferendosi alla totalità dei pazienti covid nell’area di Stoccolma – dobbiamo dire basta. Non si può rischiare per gli aperitivi, socializzare fuori casa, fare shopping natalizio. Le conseguenze sono terribili”. La Svezia è uno dei pochi Paesi a non aver mai imposto il lockdown. Al momento vi sono alcune limitazioni in tutto il paese fra cui un limite massimo di otto commensali in bar e ristoranti e il divieto di vendita di alcool dopo le 22, mentre per gli ultimi anni delle scuole superiori è stato imposto l’insegnamento a distanza. Per tutti vi è l’esortazione a limitare al massimo i contatti personali fuori dalla famiglia e ricorrere il più possibile allo smart working. Il Paese, che conta poco più di dieci milioni di abitanti, pubblica i dati della pandemia solo due volte a settimana. Martedì sono stati registrati 18.820 nuovi contagi e 133 decessi rispetto a venerdì, per un totale di 297.732 contagi e 7200 morti.