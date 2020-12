coronavirus-nel-mondo:-coprifuoco-in-svizzera-dalle-19.-lezioni-a-distanza-in-svezia-per-la-prima-volta

Altri 692mila contagi e più di 12mila morti. Questo il bilancio delle ultime 24 ore, da ieri a questa mattina, della pandemia da Covid-19 nel mondo, per la quale anche l’Italia continua a pagare un prezzo altissimo, dato che ieri si è registrato per l’ennesima volta il bilancio più grave in termini di vite umane in Europa, ben 887, per un totale ormai giunto a 62.626 decessi dalla comparsa del morbo. Nonostante ciò, si conferma il trend in calo dei contagi al contrario di quanto sta avvenendo in Germania dove al momento la curva dell’epidemia appare in salita. Complessivamente, però, l’Europa sembra stia riuscendo a contenere il virus, in questa seconda ondata, meglio di quanto stiano facendo sia i Paesi dell’America Latina che gli Stati Uniti, dove la malattia appare ormai in forte ripresa.

Svezia, lezioni a distanza a Stoccolma

A Stoccolma tutti i ragazzi dai 14 ai 16 anni seguiranno le lezioni in remoto per il resto dell’anno. La decisione è stata presa dalle autorità per arginare la seconda ondata della pandemia. È la prima volta che il Paese, uno dei pochi in occidente a dire no al lockdown e alle misure draconiane del resto del mondo, prende tali provvedimenti. “Dobbiamo ridurre drasticamente i nostri contatti – ha detto uno dei funzionari della Sanità – Siamo obbligati sfortunatamente a raccomandare (nella regione di Stoccolma) le lezioni a distanza a partire da lunedì”.

Stoccolma è stata la regione svedese più colpita dal Covid. Nelle ultime 24 ore si sono registrati quasi 8mila contagi e 160 morti. Uno dei numeri più alti dall’inizio della pandemia.

Coprifuoco in Svizzera dalle 19

A partire da sabato bar, ristoranti e negozi, chiuderanno alle 7pm. Lo ha deciso il governo elvetico dopo l’aumento dei numeri di contagi e morti. “Il livello di contagi da coronavirus resta alto e in alcuni cantoni sta aumentando di nuovo”, ha detto il governo in una nota. “Gli ospedali sono vicini al limite e il personale sanitario è sotto pressione. La situazione è preoccupante”. Venerdì le autorità hanno segnalato 5.136 nuovi casi e altri 106 decessi.

Usa, focolaio del mondo

Gli Stati Uniti sembrano ormai avere ripreso lo scomodo “testimone” di focolaio mondiale dell’epidemia, facendo registrare negli ultimi giorni picchi inediti sia per numero di contagi che di decessi. Appena mercoledì, infatti, gli States hanno raggiunto il record assoluto di 3.124 morti nelle 24 ore mentre ieri, secondo i dati da poco battuti dal New York Times, negli Usa si sono contati quasi 3mila nuovi decessi nonché più di 223mila ulteriori contagi.

Sempre secondo l’autorevole database del Nyt, fino ad oggi più di 15.6 milioni di americani sono stati infettati dal coronavirus e almeno 292mila sono morti. Negli ultimi giorni, nonostante le nuove restrizioni imposte da diversi governatori, sono stati raggiunti picchi inediti di ricoveri giornalieri, che rischiano di portare il sistema sanitario al collasso.

Sanofi e Gsk, vaccino a fine 2021

Il gruppo farmaceutico francese Sanofi e quello britannico Gsk hanno annunciato che il loro vaccino contro il coronavirus sarà pronto alla fine del 2021. In un comunicato le aziende spiegano che il programma è stato “ritardato per migliorare la risposta immunitaria tra le persone anziane”. Inizialmente le due società puntavano a presentare una richiesta di omologazione per il primo semestre del 2021 con l’obiettivo di consegnare un miliardo di dosi entro la fine del prossimo anno. Nella nota si legge che la risposta immunitaria negli adulti tra i 18 e i 49 anni è “paragonabile a quella dei pazienti che si sono ristabiliti da un’infezione di Covid-19”, ma è “insufficiente” fra le persone più anziane.

Australia, abbandonate le sperimentazioni del vaccino

Le sperimentazioni cliniche del vaccino contro il Covid-19 in via di sviluppo in Australia dall’Università del Queensland e dall’ente di biotech Commonwealth Serum Laboratories (Csl) sono state abbandonate, dopo che alcuni partecipanti hanno riportato falsi risultati positivi all’Hiv. Il vaccino è uno dei quattro che il governo australiano si è impegnato ad acquistare, e ne aveva ordinate 52 milioni di dosi. Il primo ministro Scott Morrison ha annunciato che aumenterà le ordinazioni già in corso dai colossi farmaceutici AstraZeneca e Novavax.

In un comunicato alla Borsa australiana, Csl ha annunciato che non procederà con la seconda e terza fase delle sperimentazioni su 216 volontari, ma ha sottolineato che il vaccino ha “un forte profilo di sicurezza”. Ha spiegato che il vaccino ha generato anticorpi addizionali, che hanno fatto scattare alcuni test diagnostici per l’Hiv producendo falsi positivi, ma ha assicurato che non vi è alcuna possibilità che il vaccino abbia causato infezione di Hiv, come confermato dai test follow-up, o altre implicazioni avverse di salute.

Nuovo record di contagi in Germania

Torna a correre la pandemia del coronavirus in Germania: nelle 24 ore sono stati infatti registrati quasi 30mila nuovi contagi, un aumento di circa 6mila rispetto al venerdì della settimana scorsa. Il dato annunciato dal Robert Koch Institut, il centro epidemiologico tedesco, segna il netto superamento del record di infezioni raggiunto ieri. In aumento anche i decessi: con 598 vittime, sempre nelle 24 ore, è superato, seppur di poco, il record di due giorni fa, pari a 590 morti, quando la cancelliera Angela Merkel, in un accorato discorso al Bundestag, aveva rivolto un nuovo appello ai tedeschi – e ai Laender tedeschi, restii di varare nuove restrizioni in vista del Natale – definendo “inaccettabile” il prezzo di un numero così alto di vittime.

Argentina, arriva il vaccino russo

Il presidente argentino Alberto Fernandez ha annunciato che sarà il primo cittadino del Paese a ricevere il vaccino russo Sputnik V contro il Covid-19 “in modo che nessuno ne abbia paura”, dopo l’annuncio fatto ieri di un accordo con la Russia per l’acquisto di dosi sufficienti a vaccinare 10 milioni di persone. “Una volta approvato dall’Anmat (National Administration of Drugs, Foods and Medical Technologies), sarò il primo a essere vaccinato in modo che nessuno abbia paura”, ha detto Fernandez durante una conferenza stampa, nell’intento di rassicurare la popolazione e opporsi a coloro che mettono in dubbio l’affidabilità del vaccino russo. Il presidente di centrosinistra ha annunciato che l’Argentina ha firmato un contratto con il Fondo Sovrano della Federazione Russa per la fornitura di vaccini Sputnik V: una prima spedizione di 600.000 dosi dovrebbe consentire di vaccinare 300.000 persone, con due dosi per persona entro la fine dell’anno.

Tra gennaio e febbraio dovrebbero poter essere vaccinati tra i 10 e i 13 milioni di persone a rischio. “Il contratto include un’opzione per poter accedere alle dosi necessarie per immunizzare altri 5 milioni di persone durante il mese di marzo”, ha detto Fernandez. L’accordo con la Russia è il terzo contratto di acquisto di vaccini firmato dall’Argentina dopo quelli firmati con la britannica AstraZeneca e Covax, il meccanismo internazionale per la fornitura di vaccini anti-Covid ai Paesi in via di sviluppo avviato sotto l’egida dell’Oms. L’Argentina, 44 milioni di abitanti, ha registrato quasi 1,5 milioni di casi positivi e oltre 40.000 morti.

Corea del Sud, bilancio giornaliero ai massimi da febbraio

Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno confermato 689 nuovi casi di coronavirus nell’arco delle ultime 24 ore, il peggior bilancio giornaliero registrato in quel Paese dall’inizio della pandemia, lo scorso febbraio. La maggior parte dei nuovi casi è localizzata nell’area metropolitana di Seul. Il governo ha elevato le misure di distanziamento sociale nell’area metropolitana di Seul al livello di 2,5, ed ha decretato la chiusura di palestre, saune e altri esercizi commerciali giudicati a rischio alla luce dell’aumento dei casi di coronavirus nel Paese.

Il governo sudcoreano intende anche mobilitare le forze armate per rafforzare il sistema di monitoraggio e controllo sanitario teso a contenere la propagazione della pandemia. Ai militari verrà affidata la condizione dei siti per gli esami diagnostici nell’area metropolitana di Seul durante gli orari notturni e nei fine settimana.

La pandemia ha ridotto del 7% le emissioni globali di gas serra

La pandemia di coronavirus ha ridotto le emissioni globali di anidride carbonica del 7% nel 2020. La stima è contenuta in un rapporto pubblicato dal Global Carbon Project, secondo cui quest’anno le emissioni globali di Co2 ammonteranno a 34 miliardi di tonnellate, in calo rispetto ai 36,4 miliardi di tonnellate del 2019. Il dato relativo allo scorso anno parte di uno studio pubblicato dalla rivista scientifica “Earth System Science Data”.