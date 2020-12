caso-alberto-genovese,-il-braccio-destro-daniele-leali-indagato-per-la-droga-spacciata-sulla-terrazza-sentimento

Daniele Leali, ritenuto il braccio destro di Alberto Genovese, l’imprenditore in cella per aver prima stordito con un mix di coca rosa e ketamina e poi stuprato una 18enne ospite nel suo appartamento in centro a Milano dove era in corso una festa, risulta indagato dalla procura milanese per detenzione di droga ai fini di spaccio.





Leali, che al momento si trova a Bali da dove dovrebbe rientrare il 19 dicembre, sarebbe stato l’organizzatore dei mega party sulla ‘terrazza sentimento’. L’uomo è il terzo indagato nell’indagine coordinata dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro.







Leali è considerato uno degli uomini più vicini all’imprenditore delle start-up, sempre presente nell’organizzazione delle feste e nelle sue vacanze all’estero. Il suo nome emerge, negli atti giudiziari, nelle testimonianze di alcune ragazze presenti alla festa alla ‘Terrazza Sentimento’, dove si è consumata una delle due violenze per cui è indagato Genovese. “C’era della droga alla festa… – racconta un’amica della vittima, sentita dalla squadra mobile di Milano – ad un certo punto c’erano due piatti a disposizione per tutti. Li ha portati vicino al bar Daniele Leali, in uno c’era 2CB, conosciuta come “coca rosa”, e nell’altro “Calvin Klein”, che è chetamina mischiata con cocaina… erano stati messi a disposizione per tutti, gratuitamente ovviamente. Credo che tutti si aspettassero che Leali la portasse in sala, nessuno diciamo si è spaventato o sorpreso della cosa…”. La ragazza aggiunge particolari anche su un’altra festa. “Anche nell’occasione del 18 e 19 settembre, c’erano a disposizione dei piatti con sostanza stupefacente…”.



“Sono tranquillo e sereno. E pronto a chiarire la mia posizione – commenta Leali da Bali – Sono assolutamente convinto che i magistrati debbano fare il loro lavoro con serenità e se questo per loro significa inserirmi nel registro degli indagati, va bene così”. Leali ha confermato al suo legale Sabino Di Sibio il suo rientro in Italia. “Le confermo il mio ritorno per il 19 dicembre – ribadisce – E qualora ci fosse necessità di essere ascoltato dai pm potrei rientrare prima. Finisco questa settimana le mie attività lavorative e continuo a fare quello che faccio da oltre venti anni con tutte le problematiche relative a quello che sta accadendo in Italia”. Anche per l’avvocato Di Sibio, “qualora confermata, l’iscrizione è un atto dovuto da parte degli inquirenti. Questo non sposta la natura scarsamente indiziaria del reato di cui sarebbe indagato. Leali è assolutamente tranquillo per la sua posizione in ordine ai fatti relativi le feste di Genovese e ribadisce l’assoluta estraneità alla condotta di cessione a fini di spaccio”.