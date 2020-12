carolyn-smith,-scrive-un-annuncio-sui-social-“ultima-chemio-…”-e-i-fans-sono-in-grande-apprensione-per-lei

Spread the love











Carolyn Smith sta lottando da anni contro un tumore al seno scoperto per caso giocando con i suoi cagnolini che, saltandole sul seno, le avevano procurato un dolore troppo intenso perché fosse normale. Di lì i controlli e la triste notizia: si trattava di un cancro. Carolyn Smith, che è un giudice amatissimo, anzi un presidente di giuria amatissimo a Ballando con le stelle, ha sempre aggiornato i suoi follower, che sono tantissimi, dell’iter della malattia e ha sempre dimostrato che affrontando quello che lei definisce “l’intruso” in modo positivo ci si può aiutare molto. Lei ha postato un video sui social mentre balla con medici e infermieri e questa sua positività è stata d’aiuto a tanti altri malati.

Carolyn Smith posta una foto e scrive una didascalia che fa preoccupare i suoi follower

Ieri Carolyn Smith ha postato una foto e ha scritto una didascalia sui social e i suoi follower si sono molto allarmati.

Nella foto c’è lei in primo piano che indossa la mascherina e poi ha scritto così: “SPA DAY .. l’ultima chemio del 2020. Riprendo 4 Gennaio 2021. Un piccolo pausa ci vuole ogni tanto. Domani altre analisi, e altro che non vi spiego finchè non è fatto a S. Andrea. Spero bene. Buona notte”.

Qualche giorno, Carolyn Smith è stata ospite a “Oggi è un altro giorno” da Serena Bortone e ha spiegato: “Sono cinque anni che lotto. Sono forte ma spero che un giorno i medici mi dicano che ho finito le cure”.

E poi ha anche aggiunto: “La maternità mi è mancata fino ai 40 anni, ero disposta a mollare tutto il mio lavoro. Però i figli non sono arrivati e piangevo ogni mese”. E poi: “Poi la nonna di Tino mi ha detto: ‘Guarda tutti i tuoi ragazzi’. E ho capito di avere tantissimi figli in giro per il mondo, tutti coloro ai quali ho insegnato a ballare”.

La bellissima dedica che Selvaggia Lucarelli ha scritto sui social per Carolyn Smith

Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith sono entrambe impegnate con la trasmissione Ballando con le stelle nelle vesti di, rispettivamente, giudice e presidente di giuria. Evidentemente le due sono diventate amiche perché qualche giorno fa Selvaggia Lucarelli ha scritto sui social, dedicando a Carolyn Smith “Sa ballare sulla vita”.

