bollettino-di-oggi-10-dicembre-2020:-situazione-coronavirus-in-italia

Bollettino Coronavirus del 10 dicembre: oggi 16.999 contagiati, 887 morti e 3.291 pazienti ricoverati. Sì agli spostamenti tra Comuni

Il bollettino quotidiano del Ministero della Salute segna oggi 16.999 nuovi casi registrati in Italia, in aumento il numero delle vittime da Covid.

Il tasso di positività è calato rispetto a ieri (-0.9%) per un 9,9% di oggi. In calo le terapie intensive, si registra un totale di 3.291 (-29 rispetto a ieri). In calo anche i ricoveri (-565 casi) rispetto a ieri, il totale ad ora è di 32.379.

Il Veneto rimane la regione con le condizioni più critiche, oggi abbiamo assistito ad un boom di casi (+4197).

Tuttavia pare sia in arrivo una modifica al DPCM e che Palazzo Chigi abbia accolto le innumerevoli richieste dei Sindaci e delle Province per Natale e Capodanno 2020.

I numeri delle vittime da Coronavirus oggi 10 dicembre è sempre molto alto, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 887 decessi.

+ 172 i morti in Lombardia a causa del Coronavirus, secondo il bollettino di oggi 10 dicembre i nuovi contagi si aggirano sui 2.093.

+ 148 i morti in Veneto a causa Covid, mentre i contagi totali si aggirano attorno ai 4.197. Da inizio emergenza in Veneto sono decedute 4.551 persone.

Oggi i casi Positivi nel Lazio sono pari a 90.767, in calo rispetto a ieri che erano 93.818.

1.488 sono i nuovi contagiati resi noti, 3.036 persone sono ricoverate (in calo rispetto a ieri che erano 3.109), in isolamento domiciliare vi sono invece 87.392 persone, mentre il terapia intensiva 339 (-3 rispetto a ieri 9 dicembre).

Il totale di persone che sono risultate positive al Covid da inizio pandemia è pari a 135.913.

In Abruzzo sono stati comunicati oggi 10 dicembre 3 decessi a causa Covid, che sarebbero avvenuti nei giorni scorsi. 227 nuovi contagiati.

Il bollettino registra 1013 casi (+10 rispetto a ieri).

Toscana

+517 contagiati in Toscana a causa Covid rispetto a ieri.

Emilia Romagna

Rispetto a ieri sono morte altre 72 persone a causa dell’epidemia da Covid in Emilia Romagna, per un totale di 1.453 nuovi contagi. Precisiamo che rispetto a ieri 9 dicembre la percentuale di nuovi positivi è scesa del 2,1%.

Puglia

I decessi di oggi 10 dicembre ammontano a 55 in Puglia, mentre in totale di nuovi casi nella regione è di 1.332 positivi (266 a Bari; 130 in provincia di Brindisi; 289 nella provincia BAT; 314 in provincia di Foggia; 165 in provincia di Lecce; 157 in provincia di Taranto; 7 residenti fuori regione e 4 casi di provincia non nota)

Campania

Nelle ultime 24 ore in Campania sono stati registrati 1.198 nuovi casi, di cui 99 sono sintomatici e il restante no. Rispetto a ieri i morti sono + 58 (alcuni di questi decessi sono avvenuti in precedenza rispetto ad oggi).

Basilicata

I casi positivi al Coronavirus incrementano di 48 persone, per quanto riguarda i decessi risultano invece essere morte 6 persone per Covid.

Friuli Venezia Giulia

In Friuli i nuovi contagi per Coronavirus ammontano a 672, mentre i morti sarebbero 42 in totale (di cui 9 persone sembrano essere decedute nei giorni scorsi e non nelle ultime 24 ore).