barbara-d’urso-incredibile:-dalla-danza-al-pugilato

Balla e picchia Barbara d’Urso. La conduttrice di Canale 5 si è data alla boxe. Un amore nato in estate nella sua villa di Capalbio che esercita anche ora, alle prime ore del mattino al parco…

Non si ferma un attimo Barbara d’Urso. Sempre in diretta con Pomeriggio 5, Domenica Live e alla domenica sera con Live Non è la d’Urso. Sempre pronta, sorridente, mai stanca. Nessuno riesce a fermarla. Quando è a casa cucina, mostra le sue ricette su Instragram, quando è fuori si allena, danza e da quest’estate ha cominciato anche a tirare pugni.

Il settimanale “Gente” ha mostrato Barbara in tenuta atletica e con due guantoni rossi per colpire: attaccare e difendere. Lo fa spesso, anche in televisione. Lo fa al parco alle prime ore del mattino quando pratica kickboxing con il suo preparatore Gianluca. Le foto non mentono, mostrano una Barbara d’Urso in grande forma, pronta a colpire forte, a stendere il suo avversario come se fosse in un ring televisivo…

Uno sport che pratica da quest’estate a Capalbio

Una passione recente quella della boxe per Barbara D’Urso che in estate l’ha presentata sul proprio profilo Instagram da 2,8 milioni di follower pubblicando la foto di una sessione di allenamento nel suo giardino nella villa di Capalbio dove ha trascorso tutta l’estate con i suoi amici.

Un amore per questo sport che Barbara ha portato avanti anche ora, in pieno autunno, alle prime ore del mattino, senza un filo di trucco. Quando c’è da sudare non serve. Per chi non lo sapesse “il fitness combact – scrive “Gente” – come si chiamano le discipline che inscenano un combattimento per farti bruciare calorie, aiutano l’autostima. Ti caricano per affrontare meglio le sfide quotidiane”. E la conduttrice Mediaset di sfide da portare avanti e da vincere ne ha tutti i giorni. La più difficile è quella degli ascolti. Ma per fortuna fino ad ora quella continua a vincerla.

La prossima sfida? Come ha svelato la stessa Barbara a “Oggi” si chiamerà Grande Fratello Nip. Dovrebbe cominciare in primavera anche se al momento non ci sono conferme…