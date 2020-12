apre-un-bar-a-saronno,-domenica-l’inaugurazione.

Persone a passeggio per le strade del centro di Milano, 9 dicembre 2020.ANSA/Mourad Balti Touati

In un momento di crisi in cui tante saracinesche chiudono per non riaprire più, c’è anche chi al contrario ha il coraggio di lanciarsi in una nuova impresa e ha scelto questo periodo per avviare un’attività. E inaugurerà un bar a Saronno (Varese), una delle zone più colpite dalla seconda ondata della pandemia, proprio domenica, giorno in cui la Lombardia passerà in zona gialla.

“In realtà avevo programmato di aprire venerdì, domani – ha spiegato la nuova barista, Valentina Beretta, che per anni ha fatto l’autista di camion per conto di una ditta – ma ieri, quando ho saputo che la Lombardia diventava zona gialla, ho posticipato a domenica, un modo per festeggiare la fine di un altro brutto momento, anche se non possiamo certo dimenticare il dramma che tante persone hanno vissuto e stanno vivendo”.

Valentina, 36 anni, 2 figli di 18 e 3 anni, ha deciso di cambiare vita proprio nei mesi dell’emergenza sanitaria e ha aperto la Caffetteria LaVale. “Avere un mio bar è sempre stato il mio desiderio – ha spiegato – E nei mesi scorsi ho avuto modo di riflettere, di pensarci bene, alla fine dell’estate ho deciso che era arrivato il momento e ho acquistato il locale dai precedenti proprietari che, purtroppo per loro, non ce la facevano più, dando fondo a tutti i miei risparmi”.

Valentina era già organizzata per aprire solo con l’asporto, secondo le normative della zona arancione. Con grande velocità ha terminato di allestire gli interni (‘così potrò far accomodare i clienti, non più di 4 per tavolo e ben distanziati’).

“Lo so che ci vuole coraggio, in tanti mi hanno detto ‘sei una incosciente’ ma c’è anche chi mi ha fatto i complimenti definendomi addirittura una eroina – ha detto – Ma io sono una donna che ha sempre pensato in positivo, voglio avere fiducia e spero di darne agli altri, anche a chi è stato particolarmente colpito e teme di non risollevarsi, coraggio, ne usciremo”. (ANSA).