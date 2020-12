alessandro-cattelan-lascia-la-conduzione-di-x-factor-dopo-10-anni:-“volto-pagina”

“Non è la fine di questo programma, è soltanto la fine di un periodo della mia vita”. Alessando Cattelan lascia la conduzione di X Factor dopo dieci anni di conduzione. La notizia, dalla stessa voce del conduttore e speaker radiofonico, durante la finale del talent show di Sky. “È la fine di un libro che mi è piaciuto tanto sfogliare in questi dieci anni”, ha detto dal palco della Sky Fii Arena Cattelan.

“Mi immaginavo una fine diversa, al Forum con gli amici e la mia famiglia, è stato un anno particolare. In questi anni ho conosciuto persone fantastiche. Per me è arrivato il momento di voltare pagina. Cambiare pagina e andare avanti”, ha aggiunto Cattelan che durante l’edizione 14 del talent show, quella del 2020, ha saltato alcune puntate dopo essere stato contagiato dal coronavirus. Al suo posto alla conduzione Daniela Collu per alcune puntate.

I ringraziamenti a tutta la produzione, da parte del conduttore. Un filmato con alcuni highlights di 10 anni di conduzione, tra ospitate e audizioni e live. Cattelan è anche speaker di Radio Deejay e presentatore di E poi c’è Cattelan EPCC su Sky. La finale del talent show è stata vinta dalla cantante under 25 casadilego.

