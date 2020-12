al-bano-in-coppia-con-la-figlia-jasmine-carrisi-a-the-voice-che-dice:-“non-me-lo-aspettavo-da-mio-padre-che-…-”

Spread the love











Albano e la figlia Jasmine sono, in coppia, giudici a The voice junior il programma Rai condotto da Antonella Clerici che vede, come altri giudici, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino.

Ci sono state molte critiche sulla presenza della giovanissima Jasmine e in tanti si sono ribellati dicendo che se è li è solo perché il papà Albano l’ha raccomandata.

Albano è intervenuto dicendo che non è stata sua l’idea ma di Antonella Clerici che ha confermato aggiungendo che Jasmine, oltre ad essere molto preparata musicalmente, è anche garbata con tutti e molto educata.

Anche Maurizio Costanzo è intervenuto dicendo che è anche normale che un padre aiuti i figli nel mondo lavorativo e che questo succede in ogni ambito non solo in televisione.

Jasmine su Al Bano dice: “Pensavo avremmo litigato di più”

Il venerdì sera Antonella Clerici conduce The voice senjor, un programma che sta piacendo a tanti e anche Alessandro Gassman è intervenuto sui social sottolineando la differenza tra questo programma, garbato ed elegante e quelli della concorrenze “becera” così definita da lui.

Jasmine ha rilasciato un’intervista a Tele Sette in occasione della quale ha dichiarato a proposito dell’esperienza che sta vivendo a The Voice Senjor insieme a papà Albano: “In realtà mi aspettavo maggiori conflitti con papà. Perché abbiamo gusti musicali totalmente diversi”.

Infatti, ha spiegato di amare molto il rap e la trap, generi entrambi lontanissimi dal genere musicale del padre.

Poi ha anche aggiunto: “Nella vita quotidiana ci pizzichiamo molto ma tra noi c’è molta intesa, come dimostriamo sulla poltrona dei coach”.

E poi ha aggiunto, ancora: “E’ stata la produzione a chiedere a mio padre di coinvolgermi. Io non ci ho pensato due volte”.

Jasmine e le accuse che si è ritoccata

Sui social Jasmine viene spesso attaccata perché insinuano che si sia parecchio ritoccata con i chirurghi estetici. A volte lei non risponde, altre volte si anche prendendo in giro chi le dice queste cose. Justine, che ha inciso il suo primo singolo “Ego” ha raggiunto tantissime visualizzazioni e anche Albano ha dovuto ammettere che è molto brava nonostante il genere musicale della figlia sia lontanissimo dal suo.

Albano, che ha sempre dichiarato di non fare alcuna differenza tra i figli di primo e di secondo letto, vive, forse, il suo rapporto più conflittuale con il figlio Yari.

