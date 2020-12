Aida Yespica e Wanda Nara hanno una cosa in comune: vi sconvolgerà

Leggi anche -> Wanda Nara e la notte di fuoco segreta: Icardi come l’ha presa?

La passione per gli animali che accomuna le showgirls

Oggi la Bella showgirl pare essere guarita dal Covid-19 e si mostra sui social bella più che mai.

Sappiamo tutti noi che quando si tratta di gossip i fan delle showgirls sono sempre agguerriti più che mai. Infatti a nessuno è sfuggita una certa somiglianza tra i profili Instagram di Wanda Nara e Aida Yespica.

Wanda Nara (Instagram)

Wanda Nara è la moglie di Icardi, calciatore affermatissimo che tutti gli italiani invidiano per essere riuscito a conquistare la bella e provocante showgirl.

Nelle settimane successive alla comunicazione di Aida via Instagram in merito alla sua positività al Coronavirus, la showgirl ha postato una serie di foto con il suo amico speciale.

I fan della bella showgirl hanno notato che ultimamente nel profilo Instagram della moglie di Icardi, sono state pubblicate molte foto che la ritraggono bella sexy e provocante come non mai.

Stiamo parlando dello shooting che sta spopolando nell’ultima settimana sul web, che immortala la moglie di Icardi con il suo animale preferito, nonché una delle sue più grandi passioni, il cavallo.

Wanda si mostra ai follower sdraiata sopra l’animale, con un outfit, uno sguardo e un modo di fare che ricordano molto l’idea di libertà ed indipendenza tipica di un cavallo selvaggio.

Le malelingue vorrebbero che la moglie di Icardi abbia copiato nella scelta delle foto pubblicate sul suo account Instagram proprio la bella Aida, tuttavia non è certamente una novità la passione che accomuna le due showgirls.

In realtà noi di Kronic sappiamo che in questo periodo la bella Icardi ha molto tempo libero, per questo ha deciso di godersi la natura e la sua passione per i cavalli.