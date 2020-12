x-factor,-la-finale:-concorrenti-ed-ospiti

Chi vincerà l’edizione 2020 di X Factor? Chi tra Blind, Casadilego, Little Pieces Of Marmelade e N.A.I.P saprà convincere pubblico e giudici e riuscirà a salire sul gradino più alto del podio? Oggi, giovedì 10 dicembre la finale sarà ricca di sorprese…

Il gran finale di X-Factor è pronto per essere servito. Si accendano le luci, si accordino gli strumenti, si scaldino le voci e… che vinca il migliore. Sono passati quasi due mesi da quando i migliori 12 artisti di questa edizione del talent show di Sky hanno calcato per la prima volta il palco di questo show canoro. Emozione, fatica, caparbietà, paura, voglia di mettersi in gioco, sensazione di non farcela: quello che hanno provato i concorrenti è questo e molto altro ancora. Ma loro ce l’hanno fatta, la scalata verso la finale è stata per loro un successo.

Ma come si suol dire, quando il gioco si fa duro i duri incominciano a giocare. E questi ragazzi, che sono ormai a un passo dalla vittoria, dovranno mettercela davvero tutta. Chi si ferma è perduto, soprattutto in finale. Oggi su Sky e, in simulcast su TV8 e Now TV, verrà trasmessa l’ultima tappa del cammino verso l’incoronazione. Chi ha davvero l’X-Factor?

Chi sono i finalisti di X Factor

In finale sono arrivati in quattro: Blind, Casadilego, Little Pieces Of Marmelade e N.A.I.P., orgoglio dei loro quattro coach e giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika. Ciascuno di loro è arrivato in finale con un artista: chi vincerà? Chi riuscirà a portarli in vetta?

La finale di X Factor sarà strutturata in diversi step o manche, che dir si voglia: prima ci saranno i duetti, che vedranno protagonisti l’allievo con il suo maestro, quindi i Best Of ed infine la Finale con i cavalli di battaglia. Dopo ogni manche, l’artista meno votato dovrà abbandonare la gara. Durante i duetti, Emma si esibirà insieme a Blind nel brano “La Fine”, una cover di Tiziano Ferro/Nesli, Hell Raton canterà la cover di Eminem featuring Dido “Stan” insieme con Casadilego, i Little Pieces of Marmelade proporranno con Manuel Agnelli “Veleno” degli Afterhours mentre N.A.I.P. e Mika si cimenteranno in “Lollipop”, celebre successo di Mika stesso.

Nei BEST OF vedremo Blind portare 3 dei suoi brani originali: “Bambino” sulla cover di “Per me è importante” dei Tiromancino, “Cicatrici” e “Affari Tuoi”; Casadilego proporrà “Kitchen Sink” dei Twenty One Pilots, “Xanny” di Billie Eilish e “A case of you” di Joni Mitchell;

I Little Pieces of Marmelade si esibiranno sulle note di “I Am the Walrus” dei Beatles, “Bullet With Butterfly Wings” dei The Smashing Pumpkins e “Gimme All Your Love” degli Alabama Shakes; N.A.I.P. infine porterà due delle sue composizioni originali, “Attenti al Loop” e “Partecipo”, e “Amandoti” dei CCCP.

Ciascun artista / band ha già deciso il brano che interpreterà qualora dovesse arrivare allo scontro a due della finale: i Little Pieces of Marmelade hanno scelto “One cup of Happiness”, N.A.I.P ha opzionato “Oh Oh Oh”, Blind interpreterà nel caso “Cuore Nero” e Casadilego “Vittoria”.

Gli ospiti della finale di X Factor

Sono i Negramaro i super ospiti della finale di X Factor 2020: la band salentina ha da poco dato alle stampe “Contatto”, il decimo album della loro carriera; accanto a loro ci sarà Madame, la cui musica è caratterizzata da un linguaggio inedito tra poesia e rap, gioca con la pronuncia e gli accenti delle parole, le assonanze e le metafore.

Le esibizioni dei giudici

Sul palco della finale di X Factor si esibiranno anche i giudici: Emma proporrà “Latina” in una versione assolutamente inedita, acustica. Dopo di lei sarà proposto un mashup “Bloody Vinyl”, con alcuni dei brani presenti in “BV3”, album di Slait, tha Supreme, Low Kidd e Young Miles. Aprirà le danze Lazza con “WEEKEND”, poi toccherà a Hell Raton, che interpreterà con alcune barre di “ALASKA”, e il gran finale sarà tutto di Mara Sattei con “ALTALENE”. Manuel Agnelli salirà sul palco con gli Afterhours al completo, mentre Mika interpreterà un medley di brani principali della sua sfolgorante carriera, da “Tiny Love” a “Origin of Love”, passando per “Relax”, “Good Guy”, “Grace Kelly”.