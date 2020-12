unastoria-di-gipi-fra-le-migliori-graphic-novel-del-2020-secondo-il-new-york-times

Il quotidiano newyorchese ha selezionato l’opera capolavoro dell’autore toscano, pubblicata quest’anno negli Stati Uniti, fra i migliori titoli grafici degli ultimi dodici mesi

C’è anche un italiano nella classifica delle migliori graphic novel del 2020 stilata dal New York Times. I giornalisti del quotidiano americano Ed Park e Hillary Chute hanno redatto una lista delle migliori opere grafiche pubblicate negli ultimi dodici mesi negli Stati Uniti e fra loro c’è anche Unastoria di Gipi. Il volume era uscito in origine nel 2013, edito da Coconino Press, ma è stata tradotto solo quest’anno negli Stati Uniti dalla casa editrice Fantagraphics col titolo di One story. Fin dalla sua prima uscita italiana aveva ricevuto moltissimi apprezzamenti, venendo considerata una delle opere migliori dell’autore toscano tanto da rompere il tradizionale (e ormai obsoleto) steccato fra gli scrittori di fumetti e quelli di narrativa classica.

Secondo Park del New York Times, in particolare, Unastoria “evoca l’enigma modernista del dover connettere ogni cosa“: “Il lettore attraversa le sue timeline multiple, i suoi stati mentali e il suo stile frammentato (acquerelli luminosi su una pagina, ragnatele impazzite su un’altra), sapendo che tutto fa parte di un singolo ritratto, senza comprendere esattamente in che modo“. Nella descrizione si ricorda come la storia si concentri sul personaggio di Silvano Landi, che soffre di un esaurimento nervoso all’alba del suo cinquantesimo compleanno ai giorni nostri, solo per cadere nell’ossessione dei ricordi terrificanti del nonno al fronte durante la prima guerra mondiale: “Teorie farneticanti e storie segrete si intrecciano in un libro che è un magnifico puzzle che chiede solo di essere riletto“.

Oltre al romanzo grafico di Gipi, nella selezione del giornale newyorchese ci sono poi molti altri titoli interessanti, quasi tutti che affrontano temi di pregnante attualità ma ancora non tradotti in Italia, come Kent State: Four Dead In Ohio di Derf Backderf, Fights di Joel Christian Gill, Welcome To The New World di Jake Halpern e Michael Sloan, Guantanamo Voices di Sarah Mirk. Ci sono poi storie più intimiste come Breakwater di Katriona Chapman e anche opere più surreali, come quella di Adrian Tomine pubblicata da noi da Rizzoli Lizard col titolo La solitudine del fumettista errante.