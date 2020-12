Home » Tv » Soap Opera » Una Vita » Una Vita, anticipazioni oggi 10 dicembre: Felipe è insofferente

Anticipazioni “Una Vita”, puntata del 10 dicembre 2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.15? Felipe non ne può più di aspettare, vuole ritrovare Marcia. Mauro è riuscito ad arrivare al trafficante di ragazze brasiliane, Andrade, ma ha bisogno della collaborazione dell’Alvarez-Hermoso.

Felipe si mostra insofferente come un leone in gabbia. Mauro San Emeterio cerca di far ragionare l’avvocato dicendogli che il suo comportamento potrebbe mettere in pericolo il destino di Marcia e di altre donne segregate da Andrade.

Mauro è riuscito a raggiungere Cesar Andrade e, facendosi passare per un uomo d’affari, ottiene un appuntamento a casa dello sfruttatore, che è dietro alla tratta delle ragazze brasiliane come la Sampaio. San Emeterio, inoltre, è stato capace di guadagnarsi la sua fiducia.

Quando però l’ex ispettore ha fatto un riferimento al traffico delle giovani, Andrade si inalbera, nega e finge di non sapere di che cosa si sta parlando.

Nonostante le prime ricerche relative alla sparizione di Marcia non abbiano portato a risultati concreti, Mauro non si è lasciato abbattere e ha condotto indagini private per ritrovare la ragazza. Le sue ricerche sembrano ora essere arrivate a una svolta, ma Felipe deve collaborare e non prendere delle iniziative come ha già fatto, rischiando un passo falso…

La tensione a casa Palacios è sempre molto alta. Carmen e Lolita non si sopportano. Ramon e Antonito inizialmente non volevano dare peso a certe voci di quartiere, ma poi si sono arresi, avendo appurato che è proprio così: suocera e nuora sono ai ferri corti.

Ramon finisce per redarguire l’una e l’altra, ma questo lo porterà a scontrarsi col figlio. Susana ha sempre le orecchie belle tese e si mette a origliare quel che accade nell’abitazione dei signori Palacios.

“Una Vita”, ideata da Aurora Guerra, stessa creatrice de “Il Segreto”, va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.15 alle 14.50 circa.

Domenica la soap vi aspetta dalle 14.20 alle 14.50 sempre su Canale 5.