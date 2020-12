Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 10 dicembre: Niko è positivo al test?

Anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 10 dicembre 2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.45? Alla Terrazza sono giorni di forti tensioni. Dopo la scoperta di pasticche pericolose e il pericolo scampato per il piccolo Jimmy, Niko si è dovuto sottoporre all’esame tossicologico, da cui risulta negativo…

Stiamo vedendo Niko in serie difficoltà. Il giovane avvocato Poggi ha perso il lavoro allo Studio Leone, cosa che i suoi hanno scoperto per caso quando Renato ha chiamato allo Studio per rintracciare il figlio e comunicargli un fatto grave. Alla Terrazza Bianca e Jimmy hanno trovato delle pasticche pericolose, finite lì proprio attraverso Niko, condizionato da Leonardo. Per fortuna l’intervento della dottoressa Bruni è provvidenziale, ma Ornella, insieme a Giulia e Renato, sollecitano Niko a sottoporsi al test tossicologico. L’esame dà esito negativo. Mentre tra Raffaele e Niko cresce la tensione, Poggi deve cercare di recuperare il suo rapporto con Jimmy.

Alberto si trova in una situazione per la quale potrebbe finire per cedere alle mire di Barbara nei suoi confronti. L’amica di famiglia che lo ha aiutato offrendogli un lavoro nella sua agenzia lo sta mettendo in imbarazzo: infatti la donna gli ha fatto delle avances che finora Palladini era riuscito a schivare… Ci sarà qualche cambiamento?

Ai Cantieri Flegrei la situazione è sempre più incandescente. Gli operai protestano. Ferri, che ha macchinato tutto, finge di voler supportare Marina, mentre dietro le quinte gongola e grida vittoria. La Giordano è tornata da Montecarlo senza aver chiuso l’affare che sperava di andare a concludere dopo che il magnate russo che inizialmente aveva commissionato un super yacht di lusso si era tirato indietro gridando al fallimento. Tra Marina e Fabrizio sembra sceso il gelo, ma Rosato, forse, ha in serbo un’idea per risollevare i Cantieri… Recupererà anche il rapporto con Marina?

“Un Posto al Sole” va in onda durante la settimana dal lunedì al venerdì dalle 20.45 alle 21.15 circa su Rai 3.

La soap opera napoletana, giunta alla ventiquattresima edizione, ha esordito nell’ottobre 1996.