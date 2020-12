Tod’s e Central Saint Martins insieme per la creatività

Spread the love

Per sostenere, soprattutto in un momento così delicato, i giovani creativi del futuro Tod’s ha dato vita ad una collaborazione con la Central Saint Martins, prestigiosa scuola di moda londinese!

La filosofia con la quale Tod’s ha sposato questa collaborazione è quella di sostenere la nuova generazione di creativi che, oggi più che mai, vanno aiutati e promossi.

Lo scorso luglio, infatti, ha preso il via questa innovativa partnership tra il brand marchigiano e la prestigiosa “Central Saint Martins – University of the Arts”, una delle scuole di moda più famose al mondo. Il progetto darà vita a innovativi prodotti che mescoleranno la creatività delle giovani menti e le conoscenze dello storico marchio italiano.

Tod’s: a sostegno della creatività

L’idea è nata soprattutto da Diego Della Valle (presidente del gruppo Tod’s) e Fabio Piras, direttore dei corsi del Central Saint Martins MA Fashion Course e il progetto finale sarà presentato a Febbraio, in occasione della London Fashion Week, attraverso una mostra digitale.

33 giovani designer, scelti dalla scuola, dovranno dare vita alla propria interpretazione di uno o più codici Tod’s. Ognuno di loro sarà affiancato da una sorta di mentore, che li aiuterà a concentrarsi in particolare modo sul processo creativo che li ha portati alla proposta finale. Si tratterà di giornalisti, designer e altri personaggi autorevoli.

“È un bellissimo progetto che sostiene gli studenti e allo stesso tempo porta a Tod’s punti di vista inconsueti e innovativi. Grazie a tutti i mentori che ci hanno aiutato e grazie a Central St. Martins e a Fabio Piras per il loro prezioso contributo”.

ha detto Della Valle, ringraziando personalmente i protagonisti del progetto e i mentori che li assisteranno.