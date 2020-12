serena-grandi-e-il-figlio-edoardo:-la-stessa-paura-della-vita

Spread the love

Serena Grandi è uno dei nomi storici del cinema e della televisione italiana. Popolare negli anni ’80 per le commedie sexy la vedremo in tv

Serena Grandi, pseudonimo di Serena Faggioli, è nata a Bologna il 23 marzo 1958. Diplomatasi come programmatrice informatica, è stata assunta in un laboratorio di analisi, ma è poi partita per Roma con destinazione Cinecittà in cerca di fortuna.

Dopo aver seguito corsi di dizione e recitazione, ha partecipato ad alcuni stage con registi americani e ha ottenuto le prime parti in pellicole come Ring, Tranquille donne di campagna, La compagna di viaggio, Teste di quoio, Pierino colpisce ancora, oltre che nell’episodio “L’imbiancone” della miniserie tv “Sogni e bisogni di Sergio Citti” in onda su Rai 2, con Carlo Verdone.

Ha modo di lavorare anche con Roberto Benigni in Tu mi turbi e con Eriprando Visconti, che la diresse in Malamore, film in cui interpretava una prostituta di un bordello d’alto bordo.

Nel 1985 l’incontro con il regista Tinto Brass, che la sceglie come protagonista del film erotico Miranda, assicurò a Serena Grandi notorietà e il successo.

Nel 2003 Serena Grandi fu arrestata risultando coinvolta in una vicenda di droga, accusata di detenzione e spaccio di cocaina, ma fu prosciolta prima ancora dell’inizio del processo.

Nel 2004 ha partecipato come locandiera a Il ristorante, reality show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, e nel 2006 ha esordito come scrittrice pubblicando il romanzo L’amante del federale. E nel 2013 è tornata sul grande schermo con il film La grande bellezza, diretto da Paolo Sorrentino e con protagonista Toni Servillo (Oscar al miglior film straniero). Nel 2017 ha invece preso parte come concorrente alla seconda edizione del Grande Fratello VIP e da quanto si vocifera ritornerà a distanza di 3 anni nella Casa del GfVip5.

Serena Grandi e l’amore per il figlio Edoardo

Per quanto riguarda la vita privata, dal 1987 al 1993 Serena Grandi è stata sposata con l’arredatore e antiquario Beppe Ercole, con cui ha avuto un figlio, Edoardo Ercole, nato nel 1989.

Edoardo ha vissuto un’infanzia abbastanza serena, anche se ha avuto difficoltà a superare la notizia del divorzio dei suoi genitori. Da brava persona determinata e intraprendente, Edoardo è sempre stato portato per lo studio: dopo aver conseguito il diploma, si è iscritto all’Università dove si è laureato in Scienze della Comunicazione.

Sui social è abbastanza presente e in televisione sembra sentirsi molto a suo agio, eppure della vita privata di Edoardo si sa ben poco. Quindi, non sappiamo se abbia trovato il vero amore o se sia ancora alla ricerca della sua dolce metà!

I due hanno in comune un tatuaggio a forma di Oscar ed entrambi hanno paura dei volatili.