saluzzo-piange-anna-maria-olivero,-donna-attiva-nel-sociale:-fu-direttrice-della-caritas

Ha lasciato un enorme vuoto nel cuore dei suoi cari, Anna Maria Olivero, di anni 86, da qualche tempo ospite presso la casa di cura di Sampeyre.

La signora Olivero, molto conosciuta nel saluzzese, era stata responsabile del gruppo Unitalsi di Saluzzo per i pellegrinaggi a Lourdes. Negli anni 90 si era candidata sindaco per il centrosinistra con le liste “Solidarietà” e “Insieme per Saluzzo” ed era stata consigliera comunale di minoranza fino alla 1999. Successivamente dal 2000 al 2009, ha rappresentato la Caritas con l’incarico di direttore della sezione Caritas, per la diocesi di Saluzzo.

Donna buona e ben voluta, vedova Busso, era stata colpita da un grave lutto nel 2017, anno in cui perse l’amata figlia Fulvia.

Il direttore della Caritas Carlo Robiolo, la ricorda cosi: “Era una donna generosa e coraggiosa, che la vita aveva segnato duramente, ma che non aveva mai smesso di dedicarsi con slancio e intelligenza agli altri. Per la Caritas saluzzese è stata a lungo e ancora fino a poco tempo fa un punto di riferimento essenziale, sia sul piano organizzativo che come modello di slancio caritativo”.