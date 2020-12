R.E.M: il nuovo profumo di Ariana Grande

Spread the love

Ariana Grande, in rotazione con il suo nuovo Album, pubblicizza tramite il suo profilo la nuova fragranza. Ormai il sesto profumo della cantante, dai toni caldi e aromatici la incorona regina del pop dal gusto raffinato!

Solo poche ore fa, la cantante Ariana Grande ha postato su Instagram una foto della sua sesta fragranza: R.E.M.

Il nome, ovviamente non a caso, riprende il nome di una traccia dell’album precedente. La cantante aveva lanciato il profumo mesi fa ma, a causa della pandemia e del covid, non aveva ancora sponsorizzato direttamente il prodotto.

La fragranza

In una boccetta a forma di cristallo con riflessi violacei e azzurri, la fragranza R.E.M. è il connubio perfetto di odori caldi e armoniosi. I profumi prevedono diversi tipi di sensazioni scaturite dalle componenti che ne fanno parte, per quanto riguarda le cosiddette note di testa, ossia quelle che arrivano prima, troviamo: Zefir, Caramello, Sale, Fico e Mela Cotogna. Le note di cuore Lavanda e Pero, mentre per le note basse troviamo Sandalo e Muschio.

La cantante ha deciso di continuare con la creazione di fragranze in collaborazione con la casa di produzione britannica Boots perchè, a quanto pare, i suoi prodotti sono apprezzati non solo dai fan che lo acquistano per “devozione” all’artista.

Sponsorizzare adesso un profumo, dal prezzo molto contenuto, intorno ai quaranta euro acquistabile su Douglas, è una scelta di marketing molto intelligente in quanto si avvicina il momento di fare un regalo.

Il profumo è molto dolce e dalle recensioni dei fan online, veniamo a conoscenza di due punti di forza della fragranza: rimane a lungo sulla pelle e non cambia molto il suo profumo da pelle a pelle.

Che siate fan o meno, questa potrebbe essere un’ottima idea regalo!