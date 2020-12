Oroscopo Paolo Fox oggi giovedì 10 dicembre

Oroscopo di Paolo Fox le previsioni per oggi giovedì 10 dicembre 2020: cosa dicono le stelle per l’amore, la salute e il lavoro? Scopriamo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi

Come sarà questo giovedì per i primi quattro segni dello zodiaco?!! Ariete, Toro, Gemelli o Cancro? Chi sarà il segno più favorito dagli astri? Ce lo svelano le previsioni del famoso astrologo Paolo Fox.

Nervi a fior di pelle per l’Ariete, tempo di recuperare energia per il Toro. Tante, troppe cose da fare per i Gemelli, il Cancro potrà accusare fastidi..

Ma non è tutto! Vediamo nel dettaglio le altre novità per oggi giovedì 10 dicembre 2020 di questi segni..

Oroscopo Ariete giovedì 10 dicembre 2020

La quadratura astrale non è favorevole oggi e voi siete più nervosi che mai. Come già anticipato il cambiamento è prossimo, siete agli sgoccioli, dal 15 si annunciano novità positive per amore e lavoro. Potete farcela, tenete duro ancora per poco. L’amore ha bisogno di chiarimenti, non abbiate paura di dire davvero cosa pensate. Momenti stuzzicanti per i single.

Oroscopo Toro giovedì 10 dicembre 2020

Approfittate del momento di tregua che offrono gli astri per recuperare energia ed equilibrio. I troppi impegni di lavoro stanno prendendo il sopravvento, cercate di preservarvi dallo stress.. ci penserà già l’amore a farvi agitare. Eh sì, ci saranno molte divergenze di vedute e di esigenze nel rapporto, occhio alle discussioni, non siete delicati con le parole quando vi sentite minacciati. Serata promettente per i single.

Oroscopo Gemelli giovedì 10 dicembre 2020

Mille cose da fare e questioni lavorative pesanti da gestire.. ma a voi Gemelli non spaventa nulla. Qualcuno potrà valutare l’idea di cambiare lavoro, qualcun altro potrà trovare un nuovo socio con cui fare affari. Belle iniziative, ma ricordate che economicamente avete bisogno di stabilità, per cui, progetti sì, ma con cautela. Il partner rivendica la vostra presenza fisica e mentale. I single non sono predisposti a nuovi incontri.

Oroscopo Cancro giovedì 10 dicembre 2020

La Luna opposta potrebbe giocare qualche scherzetto oggi e a pagarne le conseguenze sarà il fisico. Potrebbero sorgere fastidi passeggeri che però andranno a rovinare la serenità raggiunta. Nulla da temere, passerà in men che non si dica. Qualche bisticcio con il partner per questioni di principio, lasciate correre. chi sta cercando l’amore sarà ben contento di sapere che venerdì e sabato i nuovi incontri saranno moooolto favoriti. Aprite gli occhi.