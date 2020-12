oroscopo-di-paolo-fox-per-i-bambini-nati-oggi-10-dicembre

Oroscopo di Paolo Fox dedicato ai genitori che avranno un figlio giovedì 10 dicembre 2020. Le caratteristiche riassuntive dei principali tratti della personalità e qualche indicazione per il futuro: scopriamo insieme l’oroscopo dei nuovi nati secondo il grande astrologo Paolo Fox

Cosa aspetta chi nasce oggi, giovedì 10 dicembre 2020? Sarà baciato dalla fortuna o invece non sarà particolarmente fortunato?

Ce lo svelano le previsioni liberamente tratte dal famoso astrologo Paolo Fox, che dà ai genitori di chi viene al mondo oggi un quadro sintetico dei più importanti tratti della personalità del bimbo appena nato e qualche indicazione sul suo futuro. Vediamo nel dettaglio l’oroscopo di chi nasce oggi!

Oroscopo bambini nati giovedì 10 dicembre 2020

I bambini nati oggi appartengono al segno del Sagittario.

Il Sagittario è un segno ricco di entusiasmo, positività, ottimismo, affetto e generosità.

Ha un carattere allegro e spensierato e il suo buon umore spesso contagia che gli sta intorno. Audace quando serve, chi nasce in questo segno sarà per tutta alla vita alla ricerca della felicità: ciò non significa che non la troverà mai, ma anzi, pur vivendo in maniera serena, avrà sempre una voglia irrefrenabile di andare oltre i propri raggiungimenti per scoprire nuovi modi e nuovi mondi.

Un nato sotto il segno del Sagittario è quasi sempre estroverso e amante dello sport o della vita all’aria aperta: non è capace di stare fermo e la sua voglia di avventura gli conferisce grande fascino; in ogni cosa che fa mette passione e in genere raggiunge i suoi obiettivi con ottimi risultati.

Una caratteristica di questo segno è di non abbattersi davanti alle difficoltà che la vita gli presenta, ma di rialzarsi dopo qualunque sconfitta.

Chi nasce oggi

Chi nasce oggi risentirà, nei tratti della personalità, del Sole in buon aspetto rispetto alla Luna. Questi due astri formano un sestile piuttosto interessante, che sarà più o meno rilevante per il nuovo nato a seconda dell’orario in cui verrà alla luce. Chi viene al mondo oggi avrà sicuramente una particolare capacità o talento nel mondo dell’arte: saranno quindi favorite le attività professionali legate alla pittura o alla musica oppure alla recitazione. Questa naturale inclinazione potrebbe anche essere declinata come hobby o passione, senza costituire il lavoro principale di chi nasce il 10 dicembre 2020. Di certo queste persone, anche se sceglieranno attività lavorative più convenzionali rispetto a quelle artisiiche, manterranno sempre una forte connessione con la loro dimensione creativa, connessione che potrebbe esprimersi in molteplici modi. In alternativa potrebbero manifestare sin da bambini o molto giovani una forte propensione a tutte quelle attività che richiedono una grande inventiva e saranno attratti da tutto ciò che è elettrico, meccanico o informatico: in questo caso saranno favorite le professioni legate all’edilizia o alle nuove tecnologie digitali quali il programmatore di codici o il web designer. In amore chi nasce oggi sarà una persona tendenzialmente fedele, che coltiverà sin dall’adolescenza l’obiettivo di costruire qualcosa di importante con il partner, avere una famiglia, dei figli (anche numerosi) o una bella casa spaziosa dove trascorrere serenamente la propria vita circondato dagli affetti più cari.

