off-white:-storia,-collaborazioni-e-successi

Uno dei brand luxury più famosi al mondo è sicuramente OFF-WHITE. Scopriamo insieme la storia di questa provocatoria ma iconica casa di moda!

Off-White è un brand di streetwear di lusso italiano, fondato nel 2012 a Milano dal designer e creativo Virgil Abloh. Lo stile dissacrante dei prodotti e le collaborazioni con colossi della moda come Moncler, Nike, Timberland lo hanno reso un vero e proprio punto di riferimento per la generazione dei Millenial.

Vediamo insieme come da dove è partito questo grande marchio!

OFF-WHITE: storia di un successo

Il brand Off-White nasce nel 2012 (esattamente il 12/12/12) a Milano, da Virgil Abloh. Il designer in passato era stato direttore artistico del cantante e stilista Kanye West (conosciuto nel 2009 presso uno stage da Fendi), in particolare per l’album “Watch the Throne“, rilasciato insieme a Jay-Z.

L’uomo, nato nel 1980, è di origini ghanesi ma è cresciuto a Chicago, dove si è laureato in ingegneria civile e ha conseguito un master in architettura. Ha anche un passato come insegnante di design alla Columbia University.

La sua idea ha spesso spopolato. Non solo grazie ad una cura maniacale dei dettagli e ad una produzione interamente Made in Italy ma anche grazie a varie collaborazioni con brand importanti, che hanno permesso di unire il mondo dell’haute couture a quello “Hype”.

Lo stile underground del brand, che ha sapientemente cavalcato i dettami dello streetwear, vanta infatti capsule collection con aziende del calibro di Gucci, Louis Vuitton e Prada. Così in breve tempo le t-shirt denim oversize, le felpe voluminose casual e sportive, le sneakers e i molti accessori prodotti sono diventati un vero must-have.

Anche le celebrities lo amano, infatti top model come Kendal Jenner o Gigi e Bella Hadid hanno contribuito al suo successo. Secondo Lyst, nel 3º trimestre del 2018, Off-White è stato addirittura il marchio più popolare del mondo. A contribuire a renderlo uno dei marchi più desiderabili anche i prezzi, non proprio economici.

Oggi Off-White, fa parte dell’azienda italiana NGG (New Guards Group) fondata Claudio Antonioli, Davide De Giglio e Marcelo Burlon e, di recente, acquisita da Farfetch, colosso francese di vendite online.

Virgil Abloh oggi

Oggi Virgil Abloh, che nel 2018 è stato inserito dalla rivista Time tra le 100 figure più influenti al mondo, è il direttore Creativo della linea moda uomo Louis Vuitton. Il suo inconfondibile stile è stato portato anche nella maison francese, dove è riuscito a rompere alcune vecchie regole e stereotipi.

