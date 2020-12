maurizio-costanzo,-lancia-una-bomba-su-antonella-clerici:-“se-almeno-i-cuochi-…”

Spread the love











Antonella Clerici è tornata al timone di una trasmissione nella fascia del mezzogiorno che le calza a pennello. Da sempre ha ammesso di essere una buongustaia e, dunque, stare tra i fornelli per imparare tutti i trucchi le piace tantissimo. Come lei stessa ha dichiarato più volte grazie alla “Prova del cuoco” trasmissione che conduceva prima di “E’ sempre mezzogiorno”, ha imparato a cucinare.

La Prova del cuoco, che è stata definitivamente chiusa per cedere il passo a “E’ sempre mezzogiorno” se all’inizio è stata un po’ rimpianta, ora Antonella Clerici è riuscita quasi a farla dimenticare e i telespettatori si stanno affezionando, sempre di più, a questa nuova trasmissione.

L’alternanza alla conduzione de la prova del cuoco tra Elisa Isoardi e Antonella Clerici

La prova del cuoco che ha preceduto E’ sempre mezzogiorno ha visto l’alternanza, alla conduzione di Antonella Clerici e Elis a Isoardi per ben due volte. La prima quando la Clerici si è dovuta allontanare per partorire Maelle e la seconda quando la Clerici ha deciso, in seguito alla morte del suo amico fraterno di Fabrizio Frizzi che per lei era arrivato il momento di staccare un po’ la spina e ritagliarsi la sua vita tra il bosco della sua casa e i suoi più grandi amori, la figlia Maelle e il compagno Vittorio Garrone. Ma la lontananza dal piccolo schermo è durata poco perchè la nostalgia del lavoro ben presto si è fatta sentire e la Clerici è ritornata più entusiasta che mai al timone di una nuova trasmissione che poi proprio nuova non è.

La critica di Maurizio Costanzo ad Antonella Clerici

Maurizio Costanzo cura una rubrica sul settimanale Nuovo di Signoretti dove i telespettatori gli chiedono pareri su personaggi pubblici e trasmissioni televisive.

Qualche giorno fa, un telespettatore ha chiesto a Costanzo se gli sembrasse giusto che la Clerici non indossa la mascherina in trasmissione.

E Maurizio Costanzo ha risposto da una parte, difendendo Antonella Clerici ma dall’altro lanciando una frecciatina: “ Se almeno i cuochi, che lavorano gomito a gomito con lei, indossassero la mascherina sarebbe un bel messaggio al pubblico.”

Ma poi ha anche aggiunto: “Antonella Clerici, proprio come tutti i conduttori in onda in tempi di pandemia, è l’immagine del programma e dunque non può essere… mascherata … Rispetta le regole e la salute di tutti”