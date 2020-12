Luciana Littizzetto e le battute su Wanda Nara a cavallo, dopo giorni di silenzio Wanda Nara risponde così

Spread the love











Domenica a “Che tempo che fa” la trasmissione condotta da Fabio Fazio, Luciana Littizzetto ha voluto commentare, a modo suo, una foto che ritraeva una splendida Wanda Nara, completamente nuda a cavallo. La Littizzetto non si è limitata con le sue battute e sul web si è scatenato un putiferio.

Luciana Littizzetto fa delle battute su Wanda Nara e il web si scatena

Luciana Littizzetto non è andata sul leggero quando ha fatto delle battute sulla foto che ritraeva Wanda Nara nuda sul cavallo e ha detto: ” … lei si è tenuta con la sola forza delle unghie e credo con la Jolanda prensile…Dici che il cavallo sta immobile? Allora dimmi dove è finito il pomello della sella…Secondo me si arpiona in questo modo” e così il web si è scatenato con frasi del tipo: “Raga ditemi la differenza tra il tutorial di detto fatto e questo intervento della Littizzetto“ o, anche “Littizzetto comicità fuori luogo troppo volgare per essere trasmessa sulla RAI. Neanche un commentatore uomo l’avrebbe mai fatto”. Ma c’è anche chi ha detto: “Non do colpe, una è libera di fare quel che vuole. Non capisco la polemica sulla Littizzetto. Tra chi posa liberamente nuda è la Littizzetto, preferisco la seconda“, ma anche: “Questa foto è ridicola, la Littizzetto ha semplicemente raccontato con il suo stile comico (che può piacere o no) l’assurdità della situazione”, “L’affondo sull’aspetto fisico della Littizzetto è vergognoso”, “Non ho mai apprezzato la sua comicità così come i siparietti con la bella di turno che ho sempre trovato denigranti sia per la comica che per la donna in questione. Trovo le sue battute tristi, non sessiste”.

La reazione di Wanda Nara

Per alcuni giorni Wanda Nara non ha commentato in alcun modo ma poi, in una storia di Instagram ha pubblicato un post di Antonella Pavisili: ” … perché le prevaricazioni e le violenze non è che vengano solo dai maschi. Al contrario. Perché la violenza e la volgarità non hanno sesso. Sono e restano violenza e volgarità. Per inciso. A me quella foto piace moltissimo. La cavallerizza è stupenda e al pomello non ci avrei mai pensato. Se non fosse stato per la casta Lucianina“.

E Wanda Nara ha aggiunto: “Ovviamente dovrà risponderne giudizialmente”.