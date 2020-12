la-nuova-vita-del-quartiere-porta-vittoria-di-milano:-musica,-spettacoli-e-arte-per-tutti-grazie-al-crowdfunding!

Si chiama “Ri-Porta Vittoria! Una comunità che rinasce” la nuova campagna, lanciata su Produzioni dal Basso – prima piattaforma di crowdfunding e social innovation – dedicata al quartiere milanese di Porta Vittoria, con un obiettivo importante: portare, senza alcun costo per la cittadinanza, nei luoghi pubblici del quartiere otto eventi-laboratorio che saranno delle vere e proprie feste per stimolare la comunità a riprendersi i suoi spazi.

Le attività saranno rivolte a bambini e giovani che avranno la possibilità di partecipare a un doposcuola, appassionarsi ad uno strumento e scoprire l’arte della clownerie, il tutto gratuitamente per far ripartire la comunità.

Il progetto avrà una durata di due anni, con la data di partenza prevista nel 2021, ed è stato ideato da alcune associazioni – Collettivo Clown, Le Belle Arti, Spazio Ginkgo, Fosforo e L’Orchestra della Musica Passante – attive nel quartiere di Porta Vittoria.

Il progetto ha partecipato al bando del Crowdfunding Civico organizzato dal Comune di Milano ed è stato selezionato. Con la campagna di crowdfunding si dovrà raggiungere il 40% dell’importo necessario (che corrisponde a 25.000€) e il restante 60% lo metterà il Comune, che ha deciso di investire in progetti che trasformano e migliorano la vita nei quartieri della Città partendo dal basso.

Grazie al sostegno di tutti coloro che decideranno di contribuire al crowdfunding sarà possibile realizzare corsi gratuiti di musica per ragazzi e ragazze per dare vita a un’orchestra di giovani, corsi gratuiti di clownerie per istituire una compagnia di Clown di Porta Vittoria e incontri per supportare i bambini che hanno incontrato difficoltà a seguire le lezioni scolastiche a distanza.

Grazie alle donazioni sarà possibile acquistare l’attrezzatura per allestire uno spazio in sicurezza, comprare i tablet e una lavagna multimediale per le attività del doposcuola insieme a tutto il necessario per far partire percorsi d’arte e di supporto scolastico e sociale per chi ne ha bisogno.

Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/ri-porta-vittoria/