ilary-blasi,-affondo-durissimo-a-barbara-d’urso-e-a-maria-de-filippi,-nessuno-si-aspettava-da-lei-quelle-parole

Ilary Blasi, moglie di Francesco Totti sta per tornare sul piccolo schermo con L’Isola dei famosi che dovrebbe iniziare, covid permettendo, a febbraio 2021 e dovrebbe avere tra i vari concorrenti i cui nomi sono ancora da svelare, Asia Argento.

L’attrice, bravissima che da poco ha perso la mamma, ha già partecipato a diversi reality quali Pechino Express e Ballando con le stelle dove sono memorabili le sue discussioni con la giurata , sempre agguerritissima, Selvaggia Lucarelli.

Ilary Blasi cura una rubrica sulla moda a modo suo

Ilary Blasi, in attesa di ritornare in televisione con L’Isola dei famosi, ha deciso di aprire sui social una rubrica dedicata al look dei vip e ha anche deciso di non avere peli sula lingua ma di dire sempre quello che pensa anche se a volte i commenti sono davvero duri.

Ilary, che per curare questa rubrica si avvale della collaborazione della sorella Melody che tra un po’ diventerà mamma, ha chiamato sui social la rubrica: Fashion or Trashion dove commenta, insieme oltre che a sua sorella alla beauty coach Brigitte Valesh, al make-up artist Claudio Noto e all’hair stylist Alessia Sodani, i look dei vip presi di mira.

Ogni puntata della rubrica dura circa cinque minuti e non è un appuntamento fisso ma Ilary Blasi, dopo aver registrato la puntata, la carica sulla sua pagina Instagram.

Durante la terza puntata si è occupata del look di Barbara D’Urso e di Maria De Filippi e la puntata si chiamava: “Look, si salvi chi può”

La frase che ormai è diventata un motto del programma dice così: “Ricordate che negli armadi non ci sono solo gli scheletri ma anche tante altre cose che fanno rabbrividire”.

Ilary Blasi, che tra chi la segue ha anche il marito che alla prima puntata ha commentato così: E mo che ti sei inventata?” ha giudicato il look di Barbara D’Urso e ha detto ai suoi colleghi di avventura: “Ragazzi vi voglio senza filtri, perché ne abbiamo già tanti in queste foto” alludendo a tuti i numerosi filtri che usa Barbara D’Urso per rendere al meglio la sua immagine nelle foto.

Non si sa come i diretti interessati stiano prendendo la cosa a cominciare da Alfonso Signorini anche lui al centro delle attenzioni della signora Totti che è stato paragonato ad Enzo Miccio.

