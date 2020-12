Spread the love











Il tocco soave di un cappotto Fabiana Gabellini per un Natale super cool

Il cappotto è davvero un capo senza tempo che, ogni stilista a suo modo, è stato capace di reinventare nel corso degli anni. Le sue origini, infatti, risalgono al 1800 ma è a partire dal 1900 che il cappotto subisce diverse trasformazioni: dai modelli degli Anni Trenta, alle linee geometriche degli Anni Quaranta, fino a Christian Dior che negli Anni Cinquanta reiventò il modello rendendolo un must have del guardaroba femminile, trasformandolo in una vera e propria icona di moda e stile, ispirato alla Haute Couture parigina e indossato dalle star di Hollywood.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Fabiana Gabellini riesce con il suo infinito estro creativo a renderlo, anche questa stagione, molto di più di un semplice indumento, i suoi cappotti, infatti, sono simbolo di eleganza e carattere, personificano un compagno fedele e un vecchio amico da salutare con gioia ogni anno con l’arrivo del primo freddo. Candido e super elegante, il cappotto bianco o color panna è perfetto per dare un tocco fashion al look invernale, da abbinare con capi scuri per un effetto più chic o da indossare con jeans e camicie per un mood più casual e trendy. Nei colori pastello diviene romantico e sofisticato, mentre nei toni audaci come il rosso diviene simbolo non solo del Natale ma anche di amore e passione. Tantissimi sono i cappotti proposti da Fabiana Gabellini ed è praticamente impossibile non trovarne uno adatto al nostro stile o, chi preferisce, può farselo fare su misura e personalizzarlo. Regalatevi il capo dei vostri sogni con un cappotto super cool firmato Fabiana Gabellini.

Mi piace: Mi piace Caricamento...