il-silenzio-dell’acqua-2-in-replica:-rivedi-la-terza-puntata!

Il Silenzio dell’Acqua 2 in replica: come recuperare la terza puntata

Cerchi la replica della terza puntata de Il Silenzio dell’Acqua 2 che hai perso su Canale 5? Continua infatti mercoledì 9 dicembre su Canale 5 il penultimo appuntamento con la fiction poliziesca diretta da Pier Belloni con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti.

Loro sono gli interpreti di Luisa Ferrari e Andrea Baldini, i poliziotti incaricati di risolvere i delitti di Castel Marciano. Come fare però a seguire le loro vicende se non puoi farlo in diretta su Canale 5?

In questo caso devi sapere che gli otto episodi della fiction poliziesca sono disponibili anche in streaming su Mediaset Play!

il silenzio dell acqua stefano pesce e riccardo maria manera interpretano elio moras e matteo credits mediaset

Il Silenzio dell’Acqua 2 in diretta su Mediaset Play

Trovi gli episodi de Il silenzio dell’acqua 2 anche in diretta streaming su Mediaset Play, piattaforma gratuita dove restano disponibili anche a messa in onda terminata.

Questo significa che anche dopo aver raggiunto Canale 5, puoi continuare a vedere in replica gli episodi della serie in streaming dove e quando vuoi. Ciò è possibile grazie al servizio offerto da Mediaset con il quale accedere alla maggior parte dei titoli, originali e non, in onda sui principali canali della rete.

Per farlo ti basta accedere al sito ufficiale Mediaset Play, eseguire la registrazione al servizio tramite email o social, e poi iniziare a guardare tutte le tue serie preferite che solitamente non riesci a seguire in tv.

Il Silenzio dell’Acqua 2 su Canale 5 programmazione

**Attenzione**: Il Silenzio dell’Acqua 2 su Canale 5 cambia giorno!

Se non vuoi perderti nemmeno una puntata de Il Silenzio dell’Acqua 2 da seguire su Canale 5, o in diretta streaming su Mediaset Play, ecco di seguito tutte le date da tenere a mente:

Prima puntata (episodi 1 e 2): venerdì 27 novembre 2020

(episodi 1 e 2): novembre 2020 Seconda puntata (episodi 3 e 4): mercoledì 2 dicembre 2020

(episodi 3 e 4): dicembre 2020 Terza puntata (episodi 5 e 6): mercoledì 9 dicembre 2020

(episodi 5 e 6): dicembre 2020 Quarta puntata ( episodi 7 e 8): mercoledì 16 dicembre 2020