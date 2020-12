il-principe-harry-cambia-lavoro-per-natale?

A raccontare il buffo imprevisto capitato al principe Harry è stato il “Mirror”. Harry e Meghan erano entrati in un negozio di alberi di Natale per comprare un abete. Un bambino è andato incontro al duca di Sussex per chiedergli informazioni, scambiandolo, dunque, per un addetto alle vendite.

Una simpatica disavventura quella che ha coinvolto di recente il principe Harry d’Inghilterra in California.

Anche se, ci sarebbe da scommetterci, non essendogli mai mancato lo spirito autoironico e la verve da buontempone molto probabilmente si sarà fatto una risata. E con lui la moglie Meghan.

Harry e Meghan: Natale in California

In base a quello che riporta il giornale inglese “Mirror”, qualche giorno fa a Harry sarebbe accaduto un piccolo imprevisto. Lui e Meghan si trovavano in un negozio di alberi di Natale in California.

Un bambino piccolo gli è corso incontro scambiandolo per un commesso e chiedendogli informazioni. Il principe e sua moglie stavano scegliendo l’abete da addobbare nella loro villa di super lusso a Montecito, Santa Barbara.

A rendere pubblico quanto è avvenuto, parlando con il “Mirror”, è stato uno dei venditori dello shop temporaneo “Big Wave Dave’s Christmas Trees & Pumpkin Patch”.

Secondo quanto riporta il quotidiano, il gestore del negozio, James Almaguer, ha raccontato che i duchi di Sussex erano in incognito e che devono essersi molto divertiti per questa breve parentesi di normalità.

Harry e Meghan: i premi della Fondazione Archewell

Harry e Meghan hanno vissuto un periodo difficile dopo la “Megxit”, la loro “fuga” dal Regno Unito dopo aver “divorziato” dalla Royal Family e, soprattutto, in seguito alla perdita del secondo figlio, come ha rivelato la Markle, di recente, sulle colonne del “New York Times”.

Secondo quanto racconta il “Sun”, i duchi di Sussex, in attesa di capire che cosa deciderà per loro la Regina, a marzo, intendono attivare definitivamente la Fondazione Archewell, da loro creata e ispirata al nome del figlio, Archie Harrison.

Secondo il tabloid britannico che ha lanciato questo rumor, la coppia vorrebbe assegnare premi, destinati ad associazioni, organizzazioni ed enti di beneficenza e figure impegnate in prima linea nel volontariato. Ovviamente il tutto in autonomia da casa Windsor.

Con questa iniziativa Harry e Meghan vorrebbero sostenere diverse cause, da quelle legate all’istruzione a quelle che riguardano la salute mentale, la parità di genere, la tutela dell’ambiente, solo per citarne alcune.