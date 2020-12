Il Natale da Maria D’Angelo è davvero speciale

Spread the love











Nel cuore di Milano, potete trovare per incanto un centro specializzato nell’estetica avanzata, in grado di prendersi cura di voi totalmente, parliamo di bellezza e di salute.

Il centro è di Maria D’Angelo, un’estetista specializzata nell’ area beauty e benessere, un vero guru in materia, sempre aggiornata sulle ultime tendenze in fatto di bellezza. Si avvicina il Natale è oggi più che mai, dopo tanto stress accumulato, si sente il bisogno di prendersi cura di sé, di fare un dono o di farsi semplicemente un dono. Avete mai pensato ad un massaggio con le pietre?

Il Gua Sha viso, è un massaggio del viso con pietre di giada, dall’effetto botox naturale, è un antico massaggio orientale. A questo punto vi chiederete, il risultato? Semplicemente un viso da sogno. Un’ altra proposta potrebbe anche essere un bel massaggio rilassante, manovra dolce e molto leggera eseguita con il palmo delle mani lungo la linea mediana del corpo, armonizza lo stomaco e calma l’umore, trova il suo impiego in agopuntura nel meridiano di vaso concezione.

La salute dell’individuo è il risultato del suo equilibrio. (Un sistema di meridiani principali collegano l’esterno yiang con l’interno yin, i punti shu del dorso, con collegamenti esistenti tra pelle e gli organi interni). Tutto ciò migliora le prestazioni del sistema immunitario, del sistema cardio vascolare, respiratorio e di tutti gli organi.

Il centro propone i migliori trattamenti per donarti momenti all’insegna del relax e del benessere, i prodotti da lei usati sono tutti di altissima qualità della Factoryspa. Maria D’Angelo opera in D. B. N. di medicina cinese, istruttrice in formazione tecnica e complementari in temi energetici e manualità, Master in cosmetologia e dermatologia, specializzata in massaggi rilassanti, idratanti e drenanti, con oli naturali, oltre a trattamenti viso, come maschere e pulizie, trattamenti corpo e anche epilazioni.

Utilizza macchinari di ultima generazione, nel rispetto delle condizioni di sicurezza di legge e di qualità, che oggi assumono un ruolo di prestigio in termini di risultati molto evidenti e immediati. Per concludere, non Vi rimane che contattare il centro, perché “Il Natale”, qui è davvero speciale.

Fissa subito un appuntamento presso la sede telefonando ai seguenti numeri

02 43413948

329 0118673.

Bellezza per sempre ti aspetta a Milano corso XXII Marzo, 8.

