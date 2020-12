gf-vip:-alfonso-signorini,-il-pensiero-su-stefania-orlando

Alfonso Signorini nel corso dell’ultima puntata di “Casa Chi” ha detto la sua su Stefania Orlando. Signorini ha espresso il suo pensiero e ha rivelato perché l’ha voluta nel Grande Fratello Vip.

Attualmente uno dei protagonisti più discussi del Grande Fratello Vip è sicuramente Stefania Orlando. La conduttrice è riuscita a guadagnarsi il favore del pubblico, con il suo modo di fare.

Di recente Alfonso Signorini ha espresso il suo pensiero sulla Orlando; il conduttore del reality più spiati d’Italia ha rivelato perché l’ha voluta nella trasmissione e ha svelato cosa pensa di Stefania.

Alfonso Signorini nell’ultima puntata di “Casa Chi” ha espresso il suo pensiero su Stefania Orlando. Il conduttore ha prima di tutto rivelato di aver fortemente voluto la conduttrice nel reality. Ecco le sue parole:

Signorini poi, ha continuato rivelando che Stefania secondo lui, è molto attenta al suo modo di comportarsi:

“Certamente è strutturata. Da un lato c’è la sua spontaneità, da un lato c’è la sua strategia. È una stratega, ma non è assolutamente una manipolatrice come ha insinuato Rosalinda. Però la Orlando sa bene dove andare e a chi avvicinarsi e quando doverlo fare. Si muove con grande tattica, ma questo le fa solo onore. Non dico mica che sbaglia, anzi, ce ne fossero di giocatrici come lei”.