Forbes e le 100 donne più potenti al mondo: Merkel resta in vetta, ma Kamala Harris è già terza

Mantiene saldamente la vetta della classifica delle 100 donne più potenti del mondo stilata da Forbes la cancelliera tedesca Angela Merkel, che si conferma al primo posto per il decimo anno consecutivo. In seconda posizione la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde. Mentre la vice presidente eletta degli Stati Uniti Kamala Harris, debutta direttamente al terzo posto.

“La rapida ascesa nella politica statunitense catapulta” Harris al terzo posto, osserva Forbes, seguita da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea al quarto, e da Melinda Gates al quinto.

Nessuna italiana appare tra i primi cento nomi, mentre la regina Elisabetta scivola al 46mo posto.

Quest’anno la classifica è stata influenzata dalla pandemia. Il primo ministro della Nuova Zelanda Jacinda Ardern, la presidente di Taiwan Tsai Ing-wen, il primo ministro finlandese Sanna Marin e la goverantrice di Tokyo Yuriko Koike sono stati particolarmente efficaci, ha affermato il giornale. “Laddove differiscono per età, nazionalità e genere di lavoro, sono unite nel modo in cui hanno utilizzato le loro piattaforme per affrontare le sfide del 2020”, ha detto Forbes sul suo sito web che cita anche il primo ministro norvegese Erna Solberg, anche lei nell’elenco, che ha recentemente affermato che “i paesi in cui i diritti umani sono rispettati e in cui le donne sono in grado di raggiungere posizioni di vertice nella società sono anche i paesi più attrezzati per gestire le crisi dal Covid-19”.

La Nuova Zelanda ha eliminato le infezioni da coronavirus con un blocco rigoroso, segnalando poco più di 2.000 casi di virus e 25 morti. Taiwan ha tenuto sotto controllo la pandemia dopo aver istituito rigide restrizioni e chiuso in gran parte i suoi confini a gennaio, molto prima dei paesi occidentali, limitando i casi di virus a poco più di 700 e contabilizzando sette morti. Delle 17 nuove arrivate ??nella lista di Forbes, sono state premiate per i risultati raggiunti nel proprio lavoro Carol Tomé, direttore generale di United Parcel Service, che ha aumentato i volumi di consegna durante il lockdown, e Linda Rendle, amministratore delegato di Clorox, che ha potenziato la produzione di prodotti per la pulizia. A Cvs Health, Karen Lynch, diventata ad a febbraio del gigante della farmacia, ha saputo rispondere con un’ampia gamma di test alla sfida del virus. Nel 2021, sarà responsabile della supervisione della distribuzione dei vaccini nelle quasi 10.000 sedi statunitensi della società. E poi Stacey Cunningham, la prima donna a capo della Borsa di New York, che ha preso la decisione “rapida” di chiudere le attività di person trading mentre il virus si stava diffondendo a marzo.

Nella top ten di Forbes ci sono anche Melinda Gates, a capo della fondazione di famiglia insieme al marito Bill Gates, e la speaker del Congresso americano, l’italoamericana Nancy Pelosi. Nessuna traccia invece della first lady americana Melania Trump o della figlia del presidente uscente degli Stati Uniti, Ivanka Trump sparite dalla graduatoria.

Tra le 100 donne più potenti del mondo quest’anno, rappresentanti di 30 nazioni e 4 generazioni, comprese 10 capo di Stato, 38 Ceo e 5 star dello spettacolo