filetto-al-sagrantino

Sommario

Il sagrantino è il vino tipico dall’omonimo vigneto di Montefalco, un tempo usato come vino della messa ha conosciuto grazie all’intervento di sapienti enologi una larga diffusione nell’ultimo ventennio, ottimo a tavola per accompagnare piatti di carne importanti oggi lo userò come base di condimento per un filetto di vitello,coniugando così la forza, il suo profumo e i suoi sapori con la delicatezza della carne.

Quantità:

1 persona

Ingredienti Ricetta