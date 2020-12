ferragni-e-fedez-personaggi-dell’anno-per-vanity-fair

Chiara Ferragni e Fedez diventano i personaggi dell’anno secondo Vanity Fair. L’influenza positiva dei due nel mondo è tale da ricevere, in pochi giorni, numerosi riconoscimenti.

In edicola dal 9 Dicembre, il nuovo numero di Vanity Fair contenente la lista dei 20 personaggi più influenti dell’anno: tra loro anche la coppia di influencer, i Ferragnez.

Dopo l’Ambrogino D’oro, le numerose dimostrazioni d’affetto nei loro confronti, i Ferragnez diventano anche i personaggi dell’anno. Quasi come l’emblema del vero matrimonio, il duo diventa un’unica persona, che agisce per il bene del paese e della loro amatissima Milano.

La motivazione, spiega il direttore di Vanity Fair è:

Si parla di vera e propria coscienza civile e progetti da realizzare. Chiara e Federico hanno dimostrato come si può essere dei personaggi noti ma vivere la vita di due genitori qualunque, con tutti i loro problemi, sfruttando la notorietà per smuovere positivamente le masse.

Sul numero leggiamo anche una frase che lo stesso Simone Marchetti ha sentito direttamente da Chiara:

“La cosa che più mi è rimasta impressa di quanto ci siamo detti con loro è una frase di Chiara: ‘non riesco a stare ferma, ogni giorno devo trovare un’esperienza che faccia imparare qualcosa di nuovo a me e alla mia famiglia. Fede mi prende in giro, lui starebbe in casa, sul divano. Ma poi mi segue. Ed è felice. Ci completiamo. Io completo lui. Lui completa me. E così non stiamo mai fermi. E così impariamo sempre cose nuove’ ”

I due, nell‘intervista disponibile su Vanity Fair, parlano dei loro progetti futuri, continuando sulla scia di un forte impegno sociale.

Fedez, ad esempio, vuole riqualificare alcune zone di Milano come Rozzano, affermando:

“Io sto cercando di riqualificare Rozzano, il quartiere dove sono cresciuto. A livello imprenditoriale, durante il lockdown, ho fatto un’operazione con una realtà quotata in borsa vendendo il 51% della mia società: il risultato è che mi sono trovato a lavorare con le banche. La scommessa è far capire a questi mondi così lontani quanto sia fondamentale comunicare il proprio codice etico e le proprie attività filantropiche. È davvero fondamentale”

Mentre Chiara, che sta per diventare mamma per la seconda volta, punta ad un progetto che coinvolga proprio le mamme da un punto di vista lavorativo a 360 gradi :

“Quando ho iniziato con il blog theblondesalad.com il mondo della moda era molto elitario, esclusivo, una nicchia a cui solo pochi potevano accedere. Adesso è un ambiente molto più democratico. Questo cambiamento è avvenuto tantissimo attraverso i social. In questo momento per me è importante la parità di genere. Per esempio, è ancora difficile trovare donne CEO mamme: vorrei far vedere che questo è possibile. Non voglio solo raccontare la mia storia, ma essere un mezzo attraverso cui altre donne possano esprimersi”