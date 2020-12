estrazione-lotto,-simbolotto-e-superenalotto-di-oggi-10-dicembre-2020,-in-tempo-reale

I numeri e la fortuna, ecco un mix su cui puntano fortmente gli italiani. Andiamo quindi a scoprire in tempo reale l’estrazione de lotto.

estrazione lotto (web source)

Ci ritroviamo anche quest’oggi, come ormai rinomato all’estrazione in diretta del Lotto, Supernenalotto, Simbolotto e tutto ciò che riguarda i numeri ed il destino. L’estrazione del 10 dicembre 2020 è insomma una delle più attese visto che arriva in un periodo natalizio che, sperano gli italiani, possa garantire qualche soddisfazione.

Il nuovo lockdown infatti non ha aiutato nessuno, anzi, ha creato ancor più problematiche nella vita della cittadinanza. Ecco quindi che il poter ‘giocare i numeri’ dà un senso di speranza maggiore nei quindici giorni che anticipano il santo Natale. Andiamo a scoprire quindi i dettagli relativo al grande montepremi messo in palio per la serata odierna.

Il montepremi di giovedì 10 dicembre 2020

estrazione lotto (web source)

I numeri parlano chiaro questa sera per l’Italia, e più in generale per tutti gli scommettitori della penisola. In palio ci sono ben 75 milioni di euro, jackpot che andrà a chi riuscirà ad indovinare la sestina vincente.

Impossibile? Non proprio, ma sicuramente non è impresa semplice. Tant’è che in pochi ci sono riusciti nel corso degli anni col montepremi che sale ogni giorno di più e permette a più persone quindi di sperare e sognare. Affinché si possa quindi portare a casa una somma che permetta di programmare al meglio il futuro vivere attimi di felicità che restano poi impressi per il futuro.

Ecco quanto uscito all’Estrazione Lotto, Simbolotto e Superenalotto

estrazioni lotto (web source) (1)

Ecco quindi come si vanno a comporre i numeri di giornata, 10 dicembre 2020:

LOTTO, LE RUOTE

BARI



CAGLIARI



FIRENZE



GENOVA



MILANO



NAPOLI



PALERMO



ROMA



TORINO



VENEZIA



NAZIONALE

** In base alle disposizioni contenute nel DPCM del 3/11/2020, alcune ruote saranno estratte solo dopo le 21**

SUPERENALOTTO 1 dicembre 2020, LA COMBINAZIONE

Numero Jolly:



Numero SuperStar:

Numeri estratti

Numero Oro

Doppio Oro Numeri Simbolotto:

Per controllare le eventuali vincite più rapidamente, è consigliato verificare i numeri estratti anche sui siti ufficiali Sisal.it e Lottomatica.it.