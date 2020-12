È morto Paolo Rossi, eroe del mondiale dell’82 e grande ex giocatore della Juve, aveva solo 64 anni, ne da il triste annuncio il giornalista RAI Enrico Varriale.

Paolo Rossi (web source)

A poco tempo di distanza dalla morte di Maradona, viene a mancare un altro campione del mondo. Il nostro Paolo Rossi, si è spento a soli 64 anni. Ex giocatore della Juventus e grandissima bandiera della nazionale campione del mondo dell’82. A dare la brutta notizia è il giornalista RAI Enrico Varriale su twitter: “una notizia tristissima: ci ha lasciato Paolo Rossi. Indimenticabile Pablito, che ci ha fatto innamorare tutti in quell’ Estate del ’82 e che è stato prezioso e competente compagno di lavoro in RAI, negli ultimi anni. R.i.p. caro Paolo“.

Fu capocannoniere nel fantastico mondiale dell’82 e vinse anche un pallone d’oro. Dopo la vittoria di quel mondiale per la nostra nazione venne considerato come un eroe. Purtroppo lascia sole la moglie Federica e i suoi tre figli: Sofia Elena, Maria Vittoria e Alessandro.

La straziante dedica della moglie

Poco fa arriva anche uno straziante post della sua amata moglie, che ha messo sul suo profilo Fb un post straziante con questa didascalia: “Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale, dopo te il niente assoluto….“.