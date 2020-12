di-che-colore-comprare-l’auto-nel-2021?

Una scelta che non dipende solo dal gusto, ma anche dalle nuove funzioni che il colore ha assunto nel mondo dell’automotive tra elettrificazione e guida autonoma: la parola agli esperti

I colori delle auto di domani vestiranno una leggera prevalenza di tonalità calde. Un trend già partito lo scorso anno. Tinte di confine, quindi distanti dai colori primari, che desiderano sottolineare la ricerca d’accoglienza e di comfort in atto tra le persone. Certo, accanto ai desaturati, saranno presenti accenti energici di colore come il verde acido, il giallo o il blu saturo, fino ad arrivare al rosso con inflessioni anche più violacee. Senza dimenticare l’incombente presenza dei grigi sfumati. Ma dal prossimo anno acquisteranno leggeri toni colore. L’anteprima digitale del biennale Color Show, evento dedicato ai colori delle auto di domani, organizzato dalla multinazionale americana PPG, è stato lo stimolo per scoprire tutti i trend ma anche le funzioni che il colore svolge nel modo dell’auto.

Le molte funzioni dei colori delle auto

In questo momento storico, l’industria automobilistica sta affrontando due grandi trasformazioni: il passaggio all’elettrico e quello alla guida autonoma. Una rivoluzione che, grazie agli investimenti in ricerca e sviluppo, l’azienda americana del colore riesce a supportare attraverso un ecosistema di tecnologie e prodotti all’avanguardia. Parlando di elettrificazione, per esempio, esistono vernici dielettriche – incapaci, quindi, di condurre elettricità – che diventano elementi di primo piano del battery pack. Ma sono stati creati dei materiali vernicianti anche di protezione al fuoco. Soluzioni che favoriscono un’ottima conduzione del calore e la sua conseguente dispersione.

Le opportunità date dall’elettrificazione sono diverse. Diventa sempre più importante il fattore peso. Più l’auto è leggera maggiore è l’autonomia a parità di batteria. L’industria automobilistica utilizza sempre di più materiali alternativi ai metalli. Più plastica e materiali compositi, fino alla fibra di carbonio. Ecco perché è importante avere sistemi vernicianti in grado di aderire ai diversi materiali. C’è poi un elemento strettamente connesso al colore: la capacità di ridurre il riscaldamento dell’abitacolo. Nel caso delle auto elettriche, un minor surriscaldamento dell’abitacolo significa minore energia richiesta per la climatizzazione e quindi più autonomia. Prodotti vernicianti che arrivano dal settore aerospaziale. Il problema del surriscaldamento della carlinga degli aeroplani, infatti, esiste da sempre.

In riferimento, invece, al passaggio della guida assistita e a quella autonoma, la necessità è di avere vernici capaci di non interferire con i sistemi radar LiDAR. Da subito, i colori delle automobili devono essere progettati con principi formulativi che consentano loro di risultare compatibili con i sensori radar. Stessa proprietà deve essere trasferita anche ai prodotti vernicianti per le infrastrutture, come i segnali stradali, in modo da facilitare una guida autonoma sicura.

Il colore contro la pandemia

Il colore non è solo una fonte d’ispirazione per combattere emotivamente la pandemia. Soprattutto in questo periodo, in cui gli investimenti di diversi player nello car sharing si sono fatti importanti, il dipartimento di ricerca e sviluppo di PPG sta studiando vernici che abbiano una funzionalità antimicrobica. Questa soluzione permetterà alle superfici dell’abitacolo di risultare sempre igienizzate. Tutti gli sforzi dell’azienda americana sono volti a velocizzare la commercializzazione di questi nuovi colori delle auto proprio perché estremamente funzionali alle produzioni automotive di adesso.

Modello tridimensionale di PPG dell’unione di tutte le forme ipotizzabili su una vettura

In ragione di questa complementarietà, PPG ha affrontato un massiccio programma di digitalizzazione del colore. Tutti i colori del Color Show ideati per il gruppo FCA, per esempio, sono stati digitalizzati. Cioè sono stati utilizzati strumenti e mezzi in grado di catturare con un ottimo livello di accuratezza l’aspetto estetico e visivo del colore in modo tale da poterlo renderizzare facilmente sullo schermo. In pratica, i designer dell’automotive hanno a disposizione un modello virtuale tridimensionale che rappresenta l’unione di tutte le possibili forme che si possono trovare su una vettura con lo scopo principale di mettere in luce le caratteristiche del colore. In questo modo, l’impronta digitale del colore è condivisibile con tutti i clienti. Ciò permetterà loro di utilizzare queste impronte digitali o virtuali del colore sui propri modelli in modo tale da accelerare lo sviluppo.