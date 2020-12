detto-fatto:-il-ritorno-di-bianca-guaccero

Dopo la temporanea sospensione, “Detto Fatto” è ripartito su Rai 2, con Bianca Guaccero ancora al timone, affiancata dai tutor fissi Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi. Ecco cos’ha detto la conduttrice in apertura di puntata.

Un bel cuore rosso, con scritto “Grazie”.

Con questa immagine su Instagram Bianca Guaccero ha ringraziato fan e pubblico dell’affetto e del sostegno che hanno fatto sentire a lei e a tutto “Detto Fatto” per il ritorno in tv dopo alcuni giorni di sospensione.

Ieri, in apertura di puntata, una Guaccero sempre professionale, ma che, comprensibilmente, cercava di tenere a bada l’emozione, ha detto agli spettatori del programma:

“Sono molto emozionata, ma anche molto felice di essere qui. È stato un periodo molto difficile, ma è stata una grande opportunità per migliorare, per crescere, come abbiamo sempre fatto e da oggi lo faremo ancora di più. Ci scusiamo per quello che è accaduto. Per fortuna, come dice la nostra sigla, Detto Fatto è qua”.

