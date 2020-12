chiara-ferragni:-nuova-collaborazione-con-pigna

Chiara Ferragni si da anche alla cancelleria e per dare vita a penne, gomme e matite ha scelto di affidarsi a Pigna, un colosso del settore stationery. La nuova collaborazione sarà disponibile da Giugno 2021.

Da un lato un brand giovane e fresco come quello firmato da Chiara Ferragni, dall’altro un colosso del settore, che sin dal 1839 fa parte della storia scolastica di tutti gli italiani.

Pigna e Chiara Ferragni, così, hanno firmato un accordo di licenza pluriennale, che darà vita ad una collaborazione senza precedenti: un’intera linea di prodotti di cancelleria firmata da una delle più famose imprenditrici digitali.

Chiara Ferragni non si ferma e dopo gli accordi firmati con Monnalisa per la linea bambini ha deciso di siglare un patto anche con Pigna, famosa linea di cancelleria e prodotti l’ufficio.

“Sono sempre stata una collezionatrice seriale di quaderni, matite e gommine e lavorare su questo progetto è stato divertentissimo. Pigna è un leader nel suo settore e una realtà incredibile del made in Italy con la quale è un piacere debuttare nel segmento dello stationery.”

ha spiegato la Ferragni, che a breve darà vita ad una intera collezione disegnata da lei.

“È un grande piacere per Pigna essere stati scelti da Chiara Ferragni per una partnership che va oltre il classico licensing, grazie alla straordinaria creatività che lei ha profuso in questo progetto.”