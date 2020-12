Champions league : l’Atalanta vola agli ottavi, l’Inter è fuori da tutto

Spread the love

Ultima partita del girone anche per Atalanta e Inter dove si decide la qualificazione agli ottavi: passano i bergamaschi, l’Inter è ultima del suo girone.

Champions League Ajax – Atalanta (Getty images)

Successo per i bergamaschi, in casa dell’Ajax che centrano la qualificazione agli ottavi per il secondo anno consecutivo.

Alla squadra di mister Gasperini sarebbe bastato il pareggio per passare il turno e invece riescono a vincere la partita con un gol di Muriel all’85’ e si qualificano con 11 punti alle spalle solo del Liverpool che passa come primo con 13 punti.

L’Ajax era in inferiorità numerica con l’espulsione al 79′ di Ryan Gravenberch. Gli olandesi si qualificano per l’Europa League classificandosi terzi con 7 punti.

L’Atalanta dunque, nella fase a eliminazione diretta della Champions League, si aggiunge a Juventus e Lazio, le due italiane che si sono già qualificate ieri

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Champions League, PSG-Basaksehir, il quarto uomo chiama “negro” un calciatore: accade impensabile

L’Inter è l’unica italiana fuori dalla Champions

Champions League Inter – Shakhtar Donetsk (Getty images)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Champions League, il programma della 6^ giornata: la situazione delle italiane

I neroazzurri vanno fuori dalla Champions e fuori dall’Europa League essendosi classificati ultimi al girone. La partita di oggi era determinante per decidere le sorti della squadra di Conte, si temeva un ‘biscotto‘ da parte del Real Madrid che invece vince 2-0 contro il Borussia Monchengladbach come solo le grandi sanno fare, qualificandosi primi a 10 punti. L’Inter invece non riesce a battere lo Shakhtar Donetsk è con uno scialbo 0-0 chiude a sei punti, fanalino di coda del girone B dietro a Borussia Monchengladbach e Shakhtar Donetsk.

Ora all’Inter non resta che concentrarsi sul campionato di Serie A dove sono secondi a 21 punti dietro ai ‘cugini’ del Milan.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Champions League Inter Shakhtar Donetsk (Getty Images)

L’Atalanta invece colleziona l’ennesimo successo ed ora attende solamente di scoprire quale sarà la big che le verrà abbinata lunedì a Nyon.