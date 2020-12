Home » Bellezza » Capelli sani e belli: consigli pratici e trucchi

Come avere Capelli sani e belli: 9 consigli per ottenere dei capelli perfetti (o quasi). Quale balsamo usare? Quale shampo è consigliato e quale no? Come usare il phon per non rovinare i capelli?

Da una recente ricerca è emerso che i capelli sani sono quelli che hanno una intensa luminosità naturale, una morbidezza al tatto, che sono forti e ben nutriti e che, infine, sono privi di doppie punte e dell’effetto elettrostatico.

9 consigli per capelli sani e perfetti



Per avere una chioma perfetta e sana ecco le regole da seguire.

i capelli vanno toccati il meno possibile; è buona abitudine usare shampoo contenente silicone o dimeticone, che prevengono la formazione dei capelli spezzati; usare il balsamo dopo ogni shampoo, per proteggere il capello da calore, frizioni meccaniche e radiazioni solari; è consigliabile non pettinare i capelli umidi, in quanto tendono a spezzarsi più facilmente; nell’asciugatura, il phon va regolato al minimo, le alte temperature aggrediscono il capello rovinandolo; è utile evitare di grattare cute per non danneggiare la cuticola e causare così dermatiti seborroiche; una volta alla settimana è bene applicare una maschera nutriente; almeno una volta ogni 3-4 mesi è bene tagliare le punte dei capelli; qualsiasi prodotto va scelto in conformità con il vostro tipo di capello.

