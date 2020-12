Berlusconi chiama Fedez e la Ferragni ma il web quando sente il contenuto della telefonata si rivolta, “Ma che sta dicendo? … non è vero che …”

Spread the love











Fedez e Chiara Ferragni sono sempre amatissimi e seguitissimi tanto che quando recentemente Chiara Ferragni è stata attaccata da Eleonora Daniele che ha sostenuto che la Ferragni avrebbe potuto anche attivarsi un po’ di più con i suoi follower per convincere soprattutto i ragazzi al rispetto maggiore delle regole anticovid, il web si è rivoltato contro la Daniele. Da qui è scaturita una grande polemica perché Fedez ha controbattuto sui social invitando Eleonora Daniele a documentarsi prima di parlare e ha ricordato alla conduttrice di Storie Italiane che la moglie, Chiara Ferragni ha raccolto fondi per aumentare le terapie intensive a Milano. Dopo di che sul web si sono scatenati contro Eleonora Daniele che aveva attaccato Chiara Ferragni arrivando anche a minacciarla. Il giorno dopo Chiara Ferragni ha chiesto aiuto a Fedez per difendersi dal bullismo e ha chiesto scusa alla Ferragni.

La telefonata di Silvio Berlusconi a casa Ferragnez

Silvio Berlusconi ha fatto una video chiamata a Chiara Ferragni per complimentarsi del riconoscimento avuto “L’ambrogino d’oro”.

Silvio Berlusconi ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Mi sono complimentato con la dottoressa Chiara Ferragni e con Federico ‘Fedez’ Lucia per l’Ambrogino d’oro, massimo riconoscimento che viene tributato a chi illustra Milano, la mia città. È motivo di orgoglio sapere che sia andato a due ragazzi, due trentenni di successo che si sono impegnati con generosità durante l’emergenza Covid. Bravi!”, e per condividere meglio ha postando anche uno screenshot della videochiamata.

Ma i social si sono scatenati perché hanno sottolineato che Chiara Ferragni non è laureata e, dunque, si sono chiesti perché Silvio Berlusconi l’abbia chiamata dottoressa.

Sul web, infatti, si legge: “Dottoressa di che?”.

E’ risaputo, infatti, che Chiara Ferragni ha dato solo qualche esame alla Bocconi e poi si è ritirata mente Fedez non è neppure diplomato.

Chiara Ferragni si allena a casa ma Fedez la disturba e lei reagisce male

Chiara Ferragni che posta quasi ogni momento della sua vita sui social ha fatto una storia su Instagram mentre si allena. Poiché ad un certo punto Fedez l’ha disturbata, lei molto seccata gli ha detto: «Federico, mi inca…» perché non smetteva di scherzare.

Fedez come didascalia della stories ha scritto: «Fast and Ferryous» e poi le ha detto che, visto il suo stato stava andando troppo veloce.