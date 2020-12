Belén furiosa con i fotografi: arrivano i carabinieri

Belén Rodriguez furiosa con i fotografi. Sorpresa in un ristorante di Roma in compagnia del fidanzato Antonino Spinalbese, la showgirl argentina si arrabbia con un paparazzo e corre a chiamare i carabinieri…

Non l’avevamo mai vista così. Questa volta devono averla proprio fatta arrabbiare, tanto da trasformarla in una furia. Protagonista è ancora una volta Belén Rodriguez, paparazzata mentre cena ai tavolini esterni di un locale della Capitale, in compagnia del suo nuovo amore, l’aitante hair stylist Antonino Spinalbese.

Normale amministrazione per la showgirl argentina, che con le sue foto riempie sempre le pagine dei settimanali rosa, ma stavolta forse la bella Belén non era dell’umore giusto per farsi fotografare. Ma perché? Forse per colpa di una discussione con il nuovo fidanzato o semplice voglia di privacy? A raccontare l’episodio con delle foto in esclusiva è il settimanale Oggi.

Belén scatenata cerca l’aiuto dei carabinieri

Alla vista dei fotografi Belén Rodriguez, racconta il settimanale, si è lanciata come una furia per fermarli. Era così arrabbiata che è persino andata a chiamare tre carabinieri che stavano pattugliando per strada le vie vicino al locale.

Nessun reato contestato ai fotografi, che stavano facendo il loro lavoro in un luogo pubblico e così Belén, una volta riacquistata la calma, è rientrata in albergo insieme al suo Antonino.

Con Antonino sembra essere amore vero…

Belén e Antonino dalla fine dell’estate scorsa fanno coppia fissa, dopo la rottura definitiva della showgirl con l’ex marito Stefano De Martino. I due si erano riavvicinati anche per il bene del loro figlioletto Santiago. Sembrava che la scintilla fosse scattata nuovamente, ma quell’idillio non è durato e così gli ex coniugi si sono lasciati nuovamente. Questa volta per sempre.

E se Stefano si è consolato tra le braccia della modella Mariacarla Boscono, Belén ha ritrovato il sorriso con Spinalbese. Gli ha anche presentato il piccolo Santiago con cui Antonino sembra andare molto d’accordo. Del resto con il suo nuovo amore Belén sembra fare sul serio. Proprio pochi giorni fa Antonino ha postato un video sui social in cui Belén si improvvisa tatuatrice per lui. Una vera e propria prova d’amore…

