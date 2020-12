ballando-con-le-stelle:-lo-show-online-con-simone-de-pasquale

Ballando con le stelle si trasforma in una Accademia di Ballo Virtuale. Cosa significa? Lo spiega Simone Di Pasquale, maestro del dance show di Milly Carlucci che ha dato il via all’innovativa iniziativa…

Ballando con le stelle diventa virtuale. Dopo “Ballando on the road” ora è disponibile anche la versione virtuale del celebre dance show condotto da Milly Carlucci con l’aiuto di Paolo Belli e dei suoi agguerritissimi giudici Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Ivan Zazzaroni. In realtà non è che il talent show di Rai 1 si trasferisca proprio pari pari sul web. Diciamo che uno dei suoi ballerini, Simone Di Pasquale, ha deciso di aprire la sua Virtual Dancer Academy, una nuovissima scuola di danza online di Di Pasquale.

Cos’è la Virtual Dancer Academy di Di Pasquale

Di cosa si tratta? Di un reality show/talent show virtuale? Niente affatto. Si tratta per la precisione di una piattaforma completamente dedicata alle lezioni di ballo di ogni tipo. Nella scuola insegneranno alcuni tra i migliori maestri del mondo. Ecco alcuni dei loro nomi: Tommaso Balzano, Rocco Grasso e Valeria Genova.

Leggi anche: Ballando con le stelle, anche Rosalinda Celentano infortunata?

I maestri di Ballando con le stelle

A loro si affiancheranno dei coreografi di fama internazionale e insegnanti “stellati” che abbiamo avuto modo di conoscere proprio nel programma della Carlucci andato in onda su Rai 1 e vinto quest’anno da Gilles Rocca. Tra i principali maestri della Virtual Academy ci sono Sara Di Vaira, Anastasia Kuzmina, Veera Kinnunen, Tove Villfor, Daniela Ayala, Ornella Boccafoschi, Maria Ermachkova per quanto riguarda le donne, mentre tra gli uomini ricordiamo Maykel Fonts, Antonio Fini, Giordano Filippo e Stefano Oradei.

L’Accademia di Danza Virtuale sarà interamente in streaming, anzi, rigorosamente in live-streaming, ossia in diretta. Scopo dello storico ballerino di Ballando con le stelle è quello di «essere i primi a creare un’esperienza digitale a 360° per il ballo di coppia».