avanti-un-altro:-rivoluzione-per-il-quiz-di-bonolis

Secondo nuove indiscrezioni di “Tv Blog”, “Avanti un altro!” di Paolo Bonolis, che dovrebbe tornare su Canale 5 il 4 gennaio 2021, avrà quattro nuovi ingressi nel cast – un “cerco moglie”, un playboy anni ’60, una ragazza del Nord e una del Sud – e, naturalmente, una veste diversa dovuta alle misure anti-Covid.

Paolo Bonolis tornerà sugli schermi di Canale 5 a partire dal 4 gennaio 2021.

“Avanti un altro!” ha avuto un lungo stop a causa della pandemia e sarà riproposto sulla rete ammiraglia di Mediaset con una veste nuova, soprattutto a fronte dell’emergenza sanitaria.

Ecco ulteriori anticipazioni date da “TvBlog.it“.

“Avanti un altro!”: 4 new entry e altre novità

Tra le novità principali, potrebbero esserci quattro new entry nel cast. Dovrebbero infatti essere introdotti spazi legati a: un ‘cerco moglie’, un playboy degli anni ’60 e due ragazze rappresentanti del Nord e del Sud, rispettivamente, che fanno domande a tema.

Come già era trapelato nei mesi scorsi, a partire da indiscrezioni date sempre da “Tv Blog”, in studio il pubblico sarà numericamente ridotto (non più di 80-90 persone a debita distanza tra loro, separate dal plexiglass, con mascherine).

Inoltre non ci saranno contatti fisici e interazioni “a pelle” come in passato.

Il distanziamento dovrebbe riguardare anche Paolo Bonolis e Luca Laurenti che, in ogni caso, dovrebbero continuare a sedere uno accanto all’altro. Vietate le “invasioni di campo” durante il Bonus. La Bonas (Sara Croce) non potrà avvicinarsi ai concorrenti e dovrà rimanere separata da loro.

Le registrazioni sono partite a fine ottobre e al momento si sono interrotte. Sempre in base a “TvBlog”, per la fascia preserale è stata realizzata, per ora, una quarantina di episodi su un totale di circa ottanta – dunque la metà – a cui dovrebbero aggiungersi 10-15 speciali per la prima serata.

Nell’archivio di Mediaset, poi, ci sono ancora 50 puntate mai trasmesse (nel lockdown primaverile sono andate in onda delle repliche), risalenti allo scorso inverno.