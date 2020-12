Auricolari Huawei FreeBuds Pro: non solo look, c’è tanta qualità

A vedersi sono molto belle, eleganti con il loro look metallizzato e per nulla vistose, nonostante l’immancabile stanghetta per i controlli manuali: i FreeBuds Pro di Huawei sono senza dubbio una delle più belle novità nel campo degli auricolari True Wireless Stereo (TWS) disponibili oggi sul mercato in termini di “look and feel”, con le loro tre colorazioni, Carbon Black, Ceramic White e Silver Frost. Il look conta in questi casi, perché gli auricolari in questione non sono esattamente economici, anche se in linea con i prezzi della concorrenza, quindi anche l’occhio vuole la sua parte, e in questo caso ce l’ha. Anche per la custodia, non particolarmente ingombrante, che entra tranquillamente in tasca e quando viene tirata fuori fa la sua bella figura. Sostanzialmente sono molto simili agli AirPods Pro di Apple, ma questo non è poi un gran difetto, visto il livello di qualità degli auricolari di casa Apple.

Fondamentalmente, però, se gli AirPods Pro sono gli auricolari wireless perfetti per chi ha un iPhone, i FreeBuds Pro si collocano al vertice per chi invece ha un telefono Android e ovviamente possono essere sfruttate al massimo delle loro possibilità con un device Huawei, usando l’app Ai Life che permette di gestire molte funzioni e di implementare il codec Hwa, ovvero Hi Resolution Wireless Audio, un codec a bassa latenza che viene usato solo quando le FreeBuds Pro vengono collegate a telefoni top di gamma Huawei. Comunque sia, con qualsiasi device vogliate usarli, i Free Buds Pro fanno benissimo il loro lavoro: l’audio è caldo e immersivo, i bassi sono potenti e avvolgenti, gli alti e i medi ben definiti, il suono è in generale molto ben bilanciato, l’esperienza di ascolto è davvero ottima e la cancellazione del rumore funziona benissimo anche perché oltre alla possibilità di configurarne i livelli, Huawei ha anche introdotto una modalità dinamica che ne regola l’intensità a seconda dell’ambiente in cui ci troviamo in maniera automatica. E questa modalità funziona assai bene, cambiando il nostro livello di isolamento acustico a seconda delle necessità senza dover intervenire manualmente, modalità “ultra”, per il massimo di cancellazione del rumore, modalità “ultra” per il massimo di cancellazione del rumore, modalità “confort” per ambienti più silenziosi, modalità “standard” per una riduzione normale dei rumori che ci circondano. Con un semplice tocco si può tornare alla modalità “awareness” e riconnettersi con il mondo circostante. E c’è anche una utilissima modalità “vocale” per far risaltare le voci umane. La qualità dell’audio durante le telefonate è più alta della media, i microfoni sistemati nell’astina catturano bene il parlato.

Gli auricolari sono comodi, non danno fastidio alle orecchie anche dopo diverse ore di utilizzo, restano al loro posto anche se si corre o ci si muove parecchio. Sporgono leggermente dall’orecchio e quindi risultano più fastidiose se, ad esempio, si usano con il casco in moto. All’interno di ogni auricolare ci sono tre microfoni, due verso l’esterno e uno verso l’interno, un piccolo sensore Huawei “osseo” che serve a ottimizzare l’audio delle chiamate in entrata e un driver da 11 mm. Ogni auricolare è dotato di due antenne Bluetooth per garantire una copertura a 360° e il raggiungimento di una discreta distanza dalla fonte sonora senza perdere segnale. I controlli touch sull’astina funzionano molto bene e sono completamente configurabili tramite l’app. Con una ricarica gli auricolari garantiscono fino a sette ore di ascolto, oltre alla ricarica attraverso USB C c’è anche la ricarica wireless e la possibilità di collegare due dispositivi in contemporanea è un plus davvero gradito.

In sostanza si potrebbe dire senza troppi dubbi che a un prezzo di 179 euro il rapporto prezzo qualità di questi auricolari Huawei Free Buds Pro è eccellente, perfetto se si ha un device dell’azienda cinese perché si possono sfruttare meglio tutte le possibilità offerte, ottimo se si ha un telefono Android, ma in ogni caso la qualità dell’ascolto è eccellente e la soddisfazione assicurata.