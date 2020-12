apple,-rivoluzione-per-il-mac:-arriva-il-nuovo-processore-m1.-la-mela-vuole-il-primato-dei-chip

Era il 2005 quando Steve Jobs salì sul palco del Moscone Center di San Francisco per annunciare un cambio che si rivelò epocale: addio al chip PowerPc, fino a quel momento “cuore” dei computer Macintosh. E benvenuta Intel, nome di importanza capitale nel settore: i Mac avrebbero così cambiato completamente architettura, passando per un periodo di transizione in cui le applicazioni scritte per i chip di prima avrebbero trovato la strada verso i nuovi. E in questi ultimi 15 anni, i Mac e MacOS hanno sfruttato ogni possibile declinazione di quell’architettura. Che oggi però cambia, dopo i successi fenomenali raggiunti da Apple con i suoi chip “fatti in casa” per iPhone e iPad.

Da Intel ad Apple Silicon. La serie dei chip Axx utilizzati su iOS è al momento la combinazione hardware/software più performante sul mercato mobile, attirano gli sviluppatori delle applicazioni più innovative, che arricchiscono la piattaforma e l’esperienza d’uso. Ed è questo scenario che Apple punta a ricreare anche sui computer. Con una differenza: sono passati 15 anni, la “transizione” software sarà molto meno complicata rispetto a PowerPC-Intel, e la Mela ha già oltre dieci anni di esperienza con i suoi chip, l’ultimo dei quali, A14 Bionic, fa “vivere” gli iPhone 12 e l’iPad Air. Questo cambiamento radicale significa una cosa su tutte: MacOS e iOS diventano sostanzialmente una sola entità: le app iOS funzioneranno su Mac – sempre che gli sviluppatori decidano di pubblicarle anche sullo store del Mac oltre che sull’App Store di iPhone e iPad, ma tecnicamente non ci sono impedimenti – e questo significa decine di migliaia di applicazioni, con parecchie note eccellenze, potranno facilmente arrivare agli utenti dei Mac con chip Apple Silicon. E viceversa naturalmente: è facile immaginare a questo punto un iPad Pro con M1 e accesso a app sviluppate per questo chip, compresi quindi alcune esclusive Mac. E quindi Final Cut Pro e Logic per rimanere in ambito Apple ma ovviamente anche tutte quelle che verranno ricompilate per la nuova architettura, ovvero nel giro di un paio d’anni, sostanzialmente tutte.