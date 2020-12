5-antipasti-di-natale-da-preparare-con-il-grana-padano

Se siete alla ricerca di antipasti di Natale a base di formaggio, ecco una selezione di idee proposte da Grana Padano. Il gusto inconfondibile di uno dei prodotti più celebri del nostro stivale, è perfetto per preparare antipasti natalizi di grande carattere, ma al tempo stesso ideali per tutti i commensali!

Alberelli di Natale di pasta sfoglia, prosciutto e Grana Padano

Ingredienti per 4 persone: 1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare, 100 g di Grana Padano, 150 g di prosciutto cotto, 1 uovo

Procedimento: Stendete la pasta sfoglia e cospargetela con metà del Grana Padano grattugiato. Adagiate le fette di prosciutto sopra e ritagliate con un coltello tante striscioline dello spessore di 2 cm. Ripiegate le striscioline su se stesse e fermatele con uno spiedino, adagiando gli alberelli su una teglia ricoperta di carta forno. Spennellate gli alberelli con un uovo sbattuto, spolverate con Grana Padano grattugiato e fate cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 15 minuti finché non saranno cotti e dorati.

Cantucci salati

Ingredienti per 4: 210 g di farina multi cereali, 100 g di Grana Padano da 9 a 16 mesi, 50 ml di latte intero, 50 ml di olio extravergine d’oliva, 2 uova, 20 g di pinoli, 50 g di mandorle tostate, 8 g di semi di lino, 3 g di noce moscata, 5 g di zenzero in polvere, 2 g di pepe nero, 4 g di sale fino, 1 tuorlo

Procedimento: Mettete in una scodella capiente le due uova, il latte e l’olio e mescolate. Quando saranno ben amalgamati aggiungete i restanti ingredienti: la farina setacciata, il Grana Padano grattugiato, i pinoli e le mandorle intere, i semi di lino, la noce moscata, lo zenzero. Aggiustate di sale e pepe e iniziate ad impastare per incorporare bene tutti gli ingredienti e ottenere un panetto compatto e profumato. Se l’impasto dovesse risultare appiccicoso, aggiungete un paio di cucchiai di farina in modo da perfezionarne la consistenza: il segreto è che l’impasto non deve appiccicarsi alle mani. Dividete il panetto in due parti uguali da cui andrete a ricavare due filoncini di circa 3-4 cm di larghezza e 1 cm di altezza. A questo punto posizionate i filoncini su una teglia rivestita di carta forno e spennellateli con il tuorlo leggermente sbattuto. Lasciate cuocere i due filoncini nel forno già caldo a 180°C per circa 25 minuti, finché non saranno dorati sulla superficie. Lasciate raffreddare per un paio di minuti. È a questo punto che i nostri “filoncini” biscottati si trasformeranno in veri cantuccini, ovvero con il taglio! Utilizzando un coltello dalla lama seghettata, tagliate i cantucci in diagonale. Distribuite i biscotti tagliati sulla teglia precedentemente ricoperta di carta forno.



Lasciate cuocere i biscottini nel forno ancora caldo a 180° per circa 10/15 minuti, girandoli ogni 5 minuti in modo da far dorare in maniera omogenea entrambi i lati dei biscottini. Sfornateli e serviteli.

Frollini di Natale con burro e Grana Padano

Ingredienti per 4 persone: 200 g di Grana Padano, 200 g di farina 00, 200 g di burro salato, 1 uovo, semi di sesamo, semi di papavero, sale, pepe

Procedimento: In una ciotola mescolate il burro morbido con la farina e il Grana Padano grattugiato finemente. Impastate prima con una forchetta e poi con le mani, fino ad ottenere una pasta liscia e omogenea. Formate una palla con l’impasto, ricoprite con una pellicola e fatela riposare in frigo per 30 minuti. Stendete l’impasto con un matterello e ritagliate i frollini con un coppapasta a forma di stella e disponeteli su una teglia foderata con carta da forno. Con uno stuzzicadenti realizzate un forellino su una delle punte delle stelle e lasciatelo fino alla fine della cottura per evitare che si richiuda, spennellate i frollini con un tuorlo d’uovo e decorate con i semi di sesamo o di papavero. Fate cuocere i frollini in forno preriscaldato a 180° per 15-20 minuti, fino a doratura. Appena si saranno intiepiditi, infilate il cordino e appendete i frollini all’albero di Natale.

Baci di dama al Grana Padano

Ingredienti per 4:

Per la pasta – 35 g di Grana Padano grattugiato, 50 g di farina 00, 50 g di mandorle tritate, 50 g di burro non salato ammorbidito, 15 ml di latte intero, sale e pepe

Per il ripieno – 150 g di ricotta (o crema di formaggio), 50 g di Grana Padano grattugiato, 20 g di pistacchi tritati (o le tue noci preferite), Erbe tritate facoltative, sale e pepe

Procedimento: Per la pasta, setaccia la farina e impasta bene tutti gli ingredienti finché diventa un impasto liscio. Avvolgi la pasta nella pellicola trasparente e lasciala riposare in frigorifero per 30 minuti. Prepara delle palline di circa 5 g ciascuna (2 o 3 cm massimo di diametro) e posizionale sulla placca foderata di carta forno. Nel frattempo accendi il forno a 180°C. Cuoci i biscotti di Grana Padano per circa 7/8 minuti, fino a doratura. Lasciali raffreddare e prepara il ripieno. In una terrina, unisci il formaggio cremoso (o la ricotta), con il Grana Padano grattugiato. Se la crema risulta troppo asciutta, aggiungi il doppio della panna (per una maggiore morbidezza usa la panna montata). Condisci a piacere e, se vuoi, aggiungi al composto le erbe tritate, come l’erba cipollina o l’aneto. Metti il composto di formaggio in una sac a poche e farcisci metà dei baci di dama. Posiziona sopra ognuna di queste le altre metà e premi delicatamente (sembreranno delle labbra che si baciano, da qui il nome divertente). Usa l’eccesso di ripieno che va oltre il bordo per attaccare i pistacchi tritati, facendo ruotare delicatamente i baci di dama. Mettili in una ciotola e i tuoi baci di dama al Grana Padano sono pronti per essere gustati.

Sformato di Grana Padano Riserva e tuorlo dorato in pane brioche

Ingredienti per 4 persone:

Per lo sformato – 250 g di panna liquida da montare, 4 uova intere, 250 g di Grana Padano Riserva Oltre 20 mesi grattugiato, sale e pepe a piacere

Per la fonduta – 200 g di panna liquida da montare (35% di materia grassa), 100 g di Grana Padano Riserva Oltre 20 mesi, 1 pz di sale di Maldon

Per il tuorlo dorato – una fetta di pan brioche, un uovo, olio per friggere

Procedimento: