true-blood-reboot,-hbo-al-lavoro

True Blood reboot, HBO sviluppa il progetto

True Blood reboot: preparatevi a tornare a Bon Temps.

Dopo i ritorni di Gossip Girl e di Pretty Little Liars per il servizio streaming HBO Max e di In Treatment per la rete via cavo, Home Box Office è al lavoro sulla nuova serie di True Blood.

Il fantasy sui vampiri trasmesso dal 2008 al 2014 per sette stagioni e 80 episodi sarebbe la prossima serie cult di HBO ad aggiudicarsi un reboot, stando alle indiscrezioni riportate da Variety.

La nuova versione di True Blood è affidata a Roberto Aguirre-Sacasa, creatore e direttore creativo di tutte le serie derivate dal mondo di Archie ovvero Riverdale, Le Terrificanti Avventure di Sabrina e Katy Keene, che sviluppa il progetto insieme a Jami O’Brien (NOS4A2). Il creatore della serie originale nonché showrunner Alan Ball è coinvolto in qualità di produttore esecutivo del reboot.

Al momento sembra che non sia previsto il ritorno di nessuno degli interpreti del cast originale della serie, che annovera tra i tanti Anna Paquin, Stephen Moyer, Alexander Skarsgård, Joe Manganiello, Sam Trammell, Ryan Kwanten, Rutina Wesley Chris Bauer, Jim Parrack e Carrie Preston.

La serie televisiva True Blood, che nel 2008 contribuì a consolidare la presenza dei vampiri nella cultura pop di fine anni Duemila assieme a The Twilight Saga e a The Vampire Diaries, è tratta dalla serie di romanzi “The Southern Vampire Mysteries” dell’autrice Charlaine Harris.

Da HBO non trapela alcun commento in merito all’indiscrezione: il progetto è nelle prime fasi di lavorazione, pertanto la cautela è d’obbligo non essendo ancora stato commissionato ufficialmente.

Tra i numerosi progetti del prolifico Aguirre-Sacasa, che nel 2019 ha siglato un accordo pluriennale esclusivo che lo vincola a Warner Bros. Television, anche la serie The Shelley Society per HBO Max, oltre al reboot di Pretty Little Liars: Original Sin.

In Italia le sette stagioni di True Blood sono disponibili in streaming su NOW TV.