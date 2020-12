Tommaso Zorzi: “Ho finto fino a 18 anni”. Ecco tutta la verità

Spread the love

Le parole di Tommaso Zorzi che ammette di aver mentito fino a quando non è diventato finalmente maggiorenne: ecco cosa è accaduto all’artista.

Tommaso Zorzi è una delle personalità più estroverse all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Uno dei pochi a resistere tanto da guadagnarsi un posto tra ‘i migliori’ del reality show in onda su Canale 5 due volte a settimana.

Lui è uno di quelli che ha accettato di buon grado il prolungamento dello stesso reality al contrario invece di altri, come ad esempio Elisabetta Gregoraci, che hanno preferito andar via e lasciare quindi la grande casa.

Il percorso nella casa dell’artista musicale

Ecco quindi che all’interno della casa si è fatto subito riconoscere. Simpatia, balli e tanto altro che lo hanno reso uno degli autentici protagonista durante i lunghi mesi di reality show che lo hanno coinvolto direttamente. Un ragazzo che fa del suo talento la sua arma principale.

I suoi ideali però sono anche stati al centro delle discussioni. Un carattere particolare che gli permette di essere simpatico a molti, ma anche spesso e volentieri anche antipatico per il suo modo di essere diretto. Ecco quindi che emerge una verità nascosta in merito alla propria gioventù ed in particolare sulla propria adolescenza e le sue esperienze personali.

Ecco cosa ha ammesso Tommaso Zorzi

In un’intervista che lo stesso Tommaso ha rilasciato tanto tempo fa, ha fatto una fondamentale rivelazione in merito al proprio passato. Lo stesso artista infatti ha detto di sé qualcosa che nessuno sapeva e soprattutto che nessuno mai avrebbe immaginato. Soprattutto conoscendo il suo carattere espansivo ed estroverso.

In realtà è però emerso che anche lui durante la propria adolescenza ha avuto momenti di grave difficoltà. Ecco quindi che emerge una verità diversa durante l’intervista fatta dallo stesso al programma di Parapiglia “Seconda Vita”. Qui racconta di essere stato etero fino alla maggiore età. Questo perché aveva paura di rilevare la propria identità e solo una volta divenuto ‘adulto e maggiorenne’ ha avuto il coraggio di dire a tutti di essere gay.